Akşam Postası | 15 Kasım 2020

Gündem

Çengelköy'deki Osmanlı'dan kalma Vaniköy Camisi yandı. Devamını oku...

Coronaya karşı aşı üreten Uğur Şahin, normale dönüş için tarih verdi. Devamını oku...

Antalya'da insanlar denize girerken Denizli'de kar yağdı. Devamını oku...

Bilim Kurulu üyesi uyardı: Temas ettiğiniz kişileri saklamayın. Devamını oku...

İşte HES kodu zorunluluğu getirilen illerimiz. Devamını oku...

Dünya

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a darbe ve suikast girişimi. Devamını oku...

Bill Gates ve eşi corona aşısı için 70 milyon dolar ek fon sağlayacak. Devamını oku...

Azerbaycan bugün boşaltılması gereken Kelbecer için Ermenistan'a 10 gün ek süre verdi. Devamını oku...

Magazin

Soner Sarıkabadayı Madelein Lopez’e doğum hediyesi olarak uzun zamandır beğendiği 500 bin TL’lik otomobili hediye etti. Devamını oku...

Sevgilisiyle fotoğraflarını sık sık sosyal medya hesabından paylaşan Ebru Polat, takipçilerinden gelen yorumlardan şikayetçi... Devamını oku...

İki şarkıdan oluşan maxi single'ı 'Senin Hastan'ı yayınlayan İrem Derici'den kötü haber geldi. İrem Derici corona virüs testi yaptırdı ve pozitif çıktı. Devamını oku...

Spor

Liverpool'un yıldız oyuncusu Mohamed Salah corona virüse yakalanmıştı. Mısırlı yıldızın virüsü nerede kaptığı da belli oldu. Meğer Salah, kardeşinin doğum gününe katılmış ve önlemler umursanmamış. - Devamını oku...

İstanbul'un ev sahipliği yaptığı Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı sona erdi. 58 turluk yarışın son turu oldukça çekişmeli geçti. Lewis Hamilton 38. turda aldığı ve açık ara önde götürdüğü yarışta dünya şampiyonluğunu alarak efsane pilot Michael Schumacher'in rekorunu egale etti. - Devamını oku...

Phillip Cocu, Derby County'den de erken kovuldu. - Devamını oku...

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

Domates çorbası

Arnavut ciğeri

Fırında baharatlı patates

Kadayıf sarma

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Günün videosu

Sezonun 14. yarışı İstanbul Grand Prix'ini kazanarak tarihin en çok şampiyon olan sürücüsü olma ünvanını egale eden efsane pilot için Formula 1 ekibi harika bir video hazırladı.

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