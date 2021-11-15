Akşam Postası | 15 Kasım 2021

Erdoğan'ın konutunu fotoğraflamışlardı! Soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı -Devamını oku...

Mimar Başak Cengiz'i katleden Boz'un evinde cinayetin ipuçları! Ortaya çıktı -Devamını oku...

Elmalı davasında karar çıktı! Üçü de beraat etti -Devamını oku...

Kedilerin kaplarına çamaşır suyu döküyordu! Mahalleli bu kez yakalayınca...-Devamını oku...

3600 ek gösterge açıklaması! Memur emeklisi dikkat! Maaşlara 1.100 lira artış... -Devamını oku...

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, hayvanlar tarafından parçalanmış bulunan cansız bedenin, 22 Ekim’de ailesinin kayıp ilanı verdiği Mehmet Beraat Kağanarslan’a (26) ait olduğu belirlendi.- Devamını oku...

Fransa'nın bayrağı değişti! Ruhları bile duymadı... -Devamını oku...

NATO harekete geçti! Sıcak gelişme, adım adım çatışma... -Devamını oku...

Büyük korku! Covid'in membaında 18 yeni virüs bulundu -Devamını oku...

AB, Sırbistan ve Gürcistan'ın da yer aldığı 4 ülkenin aşı sertifikasını tanıdı -Devamını oku...

Bir dönem şarkıcı Hadise ile yaşadığı aşkla magazin manşetlerini süsleyen oyuncu Kaan Yıldırım önceki akşam Maslak’ta yer alan bir mekandan çıkarken görüntülendi. Çevrede bulunan korumalar gazetecilerin görüntü almasını engelledi. - Devamını oku

Sosyal medya fenomeni ve iş insanı Selin Ciğerci’den boşandıktan sonra sessizliğini koruyan Gökhan Çıra, dün akşam ilk kez bir kadınla objektiflere yansıdı. - Devamını oku

Survivor 2020 yarışmasıyla ününe ün katan eski futbolcu Sercan Yıldırım, yoga eğitmeni sevgilisi Nihan Yönel ile nişanlandı. - Devamını oku

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında yaptığı sert yorumlarla sık sık gündeme gelen Deniz Akkaya, sürpriz bir şekilde programdan ayrıldı. Deniz Akkaya’nın programı neden bıraktığı ise bilinmiyor. - Devamını oku

A Milli Basketbol Takımı'nın Belarus ve Büyük Britanya maçları öncesi kadro açıklandı - Devamını oku...

Karadağ maçı öncesi Millilerde rehavet korkusu! Kuntz: Ayaklarımız yere basmalı - Devamını oku...

Hollanda'nın bisikletten düşen 70 yaşındaki teknik direktörü Louis van Gaal sakatlandı. - Devamını oku...