Akşam Postası | 15 Mart 2020

Gündem

Umreden dönen kafileyi taşıyan uçak, gece saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Umreden dönen 10 bin 330 kişi, yapılan sağlık taramasının ardından boşaltılan öğrenci yurtlarına yerleştirilerek 14 günlüğüne gözlem altına alındı. Devamını oku...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Karantina nedeniyle yurtta kalamayan öğrencilerin parası iade edilecek." dedi.Devamını oku...

Prof. Dr. Hasan Sevgili, Afrika'dan başlayarak yayılan ve Türkiye'nin İran ile Irak sınırına kadar gelen çekirge istilasına ilişkin, "Geliyorlar, bizi yok edecekler' gibi bir durum yok." dedi.Devamını oku...

Almanya'dan 12 gün önce Düzce’nin Gölyaka ilçesine dönen ailenin 5 yaşındaki kızları, ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle götürüldüğü hastanede, koronavirüs şüphesi ile başka bir hastaneye sevk edileceği sırada babası tarafından kaçırıldı. Devamını oku...

Dünya

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in karısı Begona Gomez'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Devamını oku...

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 113 kişi artarak 724'e çıktı. Son 24 saat içerisinde vaka sayısı ise 1.208 yükseldi. Devamını oku...

Dünyaca ünlü Türk bilim insanı Prof. Dr. Derya Unutmaz, “Koronavirüs konusunda inanılmaz bilimsel ilerleme var, tedavi ve aşıda çok kısa sürede başarı gösterilecek. Örneğin HIV/AIDS çalışmalarında 3-5 yılda elde edilebilen sonuçlara koronavirüs’te 3-4 ayda ulaşıldı” dedi. Devamını oku...

Magazin

14 Gün Kuralı'na göre yurt dışından ülkemize gelenlerin tedbir amaçlı 14 gün boyunca evlerinden dışarı çıkmamaları gerekiyor. Bu süreçte yurt dışına çıkan ve ülkemize dönen bazı isimler karantinaya uymadı. İşte o ünlüler. Devamını oku...

Bir neslin İngilizceyi öğrendiği Zülal Balpınar şimdi ne yapıyor? Devamını oku...

Rol aldığı filmlerle 80'li yıllara damgasını vuran oyuncu Andie MacDowell, Los Angeles'ta alışveriş yaparken görüntülendi. 61 yaşındaki Andie MacDowell'ın kusursuz güzelliği ve tarzı dikkatlerden kaçmadı. Devamını oku...

Spor

Fenerbahçe'nin Konyaspor'a yenildiği maçın ardından "Bu benim son maçımdı" açıklamasını yapan Zeki Murat Göle, lisansının sadece 2 maça çıkmaya izin verdiğini açıklamıştı. Fenerbahçe şu an için teknik direktörsüz kaldı ve bir sonraki maça kimin çıkacağı belirsiz. - Devamını oku...

Fenerbahçe'nin en tecrübeli oyuncularından Luiz Gustavo, 1-0 kaybedilen Konyaspor maçının ardından takım arkadaşlarını eleştirdi. Brezilyalı yıldız, "İşler iyi giderken herkes Ronaldinho gibi oynuyor ama şu an aynı isteği göremiyorum" dedi. - Devamını oku...

Galatasaray derbisine hazırlanan Beşiktaş'ta kulübe eski oyuncuları Anderson Talisca'dan destek geldi. Talisca, bir kez daha dönüş sinyali verdi. - Devamını oku...

Fanatik yazarı Mehmet Demirkol, 9 kişi kalan Konyaspor'a karşı isabetli şut bile çekemeyen Fenerbahçe'deki gidişatı analiz etti. Fenerbahçe'nin durumunu 'çöküş' olarak tanımlayan Demirkol, kötü oyunu ise 'bozulan psikoloji'ye bağladı. - Devamını oku...





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