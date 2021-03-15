Akşam Postası | 15 Mart 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! Bilal Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı ölümlü kazada kuzeni tutuklandı. Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan yüz yüze eğitim hakkında yeni açıklama. Fransız basını Di Maria'nın yaşadığı hırsızlık olayının detaylarını yazdı: Neyse ki durum ilk anda sanıldığı kadar vahim değil. Risk haritası değişiyor! İşte kırmızı tehlikesi olan 9 il! Sokağa çıkma yasakları ile ilgili flaş gelişme... Daha fazlası için Akşam Postası.
15 Mart 2021, Pazartesi 17:45 Son Güncelleme:
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Korkaksın, bitiksin! Devamını oku...
- Risk haritası değişiyor! İşte kırmızı tehlikesi olan 9 il! Sokağa çıkma yasakları ile ilgili flaş gelişme...Devamını oku...
- Her satırı korkunç! İşkenceci eşini öldüren Melek İpek o günleri anlattı. Devamını oku...
- Bilal Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı ölümlü kazada kuzeni tutuklandı!Devamını oku...
- Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan yüz yüze eğitim hakkında yeni açıklama.Devamını oku...
- Kabusları olmuştu! Türk SİHA'larına karşı ‘yeni silah geliştiriyorlar’ iddiası… Devamını oku...
- Pfizer BioNTech aşısı belirti göstermeyen koronavirüs vakalarında da etkili. Devamını oku...
- Çin'in başkentinde kum fırtınası herkesi eve kapattı. Devamını oku...
- Koronavirüse veda partisi veren ülke vaka sayısı nedeniyle bugün kan ağlıyor.Devamını oku...
- Elçin Sangu'nun, yeni bir projede yer alana kadar evden çıkmama kararı aldığı iddia edilmişti. Sangu, hakkında çıkan bu haberlere yanıt verdi. - Devamını oku...
- Orhan Gencebay, TRT’de yasaklı olduğu yıllarla ilgili konuştu. Kendisine haksızlık edildiğini söyleyen Gencebay "1973’te ‘Türk müziğini bozuyorsun’ diye idamımı bile isteyenler oldu" dedi. - Devamını oku...
- 2016 yılında iş insanı Ozan Baran ile evlendikten sonra yaşamını ABD'de sürdüren Süreyya Yalçın, Miami'deki evinin önünde objektif karşısına geçti. Zayıflığıyla dikkat çeken 37 yaşındaki sosyetik güzelin fotoğrafları, sosyal medyada yine çok konuşuldu. - Devamını oku...
- Her hafta farklı ünlü isimleri konuk eden Menajerimi Ara dizisi dün akşam 29. bölümüyle ekrana geldi. Sedef Avcı'nın konuk olduğu bölümde geçtiğimiz hafta yaşamını yitiren Rasim Öztekin de unutulmadı. Tiyatro sahnesinde anılan usta oyuncu dakikalarca ayakta alkışlandı. - Devamını oku...
- Survivor Türkiye 2021'de 10. haftanın 2. konseyi gergin geçti. 14 Mart'ta ekrana gelen 47. bölümde, Ünlüler takımından Batuhan ve İsmail arasındaki kaptanlık tartışmasında sinirler gerildi. - Devamını oku...
- Eski manken Ebru Şallı ile iş insanı eşi Uğur Akkuş, trafiğe çözüm olarak, deniz taksi kullanıyor. Çift, koruma tuttukları yönündeki iddialara da yanıt verdi. - Devamını oku...
- Dün gece ailesi evdeyken evine hırsız girdiğini maç esnasında öğrenen ve apar topar oyundan alınarak stadı terk eden Di Maria'nın durumu belli oldu. Le Parisien gazetesi, olayın detaylarına ulaştı. - Devamını oku...
- Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'de Ali Koç, Emre Belözoğlu'nu toplantıya çağırdı. - Devamını oku...
- Fenerbahçe'de Gökhan Gönül paniği yaşanıyor. Kritik Beşiktaş derbisi öncesi diz iç yan bağlarında ödem tespit edildi. Durumu kontrol altında olan Gökhan Gönül'ün en az 3 hafta oynamaması öngörülüyor. - Devamını oku...
- Premier Lig'de Arsenal'e konuk olan Tottenham, Londra derbisinden mağlup ayrılmıştı. Erik Lamela'nın atılmasıyla 10 kişi kalan Tottenham'da maç sonu Jose Mourinho oldukça sinirliydi. Mou, hakemlerin de maç sonu röportaj vermesi gerektiğini savundu. - Devamını oku...
- Kayserispor, teknik direktörlük için Yalçın Koşukavak'la anlaşmaya vardı. Resmi açıklama kısa bir süre içinde yapılacak. - Devamını oku...
- Suat Kaya aylık 16 bin lira olan kirasını 1 yıldır ödemediği için hacizlik oldu. Kaya, ev sahibinin haciz için geleceğini öğrenince evi terk edip kaçtığı iddia edildi. - Devamını oku...
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- DOMATES ÇORBASI
- İSTİRİDYE MANTARI
- SEBZELİ MAKARNA
- MAGNOLİA TATLISI
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