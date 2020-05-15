Akşam Postası | 15 Mayıs 2020
Türkiye gündeminin en önemli gelişmesi 'sokağa çıkma yasağı'. Yasak bu gece itibarıyla başlıyor ve 4 gün sürecek. Bakalım gündemde başka neler var?
15 Mayıs 2020, Cuma 18:01 Son Güncelleme:
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Gündem
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- Günler sonra 4 saatliğine sokağa çıkan 15-20 yaş arası gençler soluğu AVM'de aldı. Devamını oku...
Dünya
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- Nijerya'da teşhis edilemeyen hastalık! Yüzlerce kişi öldü. Devamını oku...
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Magazin
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Spor
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Günün iftar menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün iftar menüsü!
- Düğün çorbası tarifi
- Türlü yemeği tarifi
- Çoban salata tarifi
- Kakaolu ıslak kek tarifi
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