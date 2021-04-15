Türkiye Akşam Postası | 15 Nisan 2021

Akşam Postası | 15 Nisan 2021

Türkiye

Akşam Postası | 15 Nisan 2021

Akşam Postası yine kapını çalıyor! İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde başlıyor. Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. HDP'nin kapatılmasına ilişkin iddianame iade edildi. Daha fazlası için Akşam Postası.

15 Nisan 2021, Perşembe 17:40 Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Ezgi Mola, sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaparak beslenme şeklini değiştirdiğini ve vegan olduğunu açıkladı. - Devamını oku...

Dünyaca ünlü olan ve dünyanın her yerinde hayranı bulunan ünlü isimler her zaman güzel haberlerle karşımıza çıkmıyor ne yazık ki. Bazı ünlü isimler var ki; maalesef uyuşturucu ve alkol problemleri yaşayabiliyor. (Her insan gibi) Neyse ki onlar bu durumdan kurtuldu. - Devamını oku...

Ekranlarında sevilen dizisi 'Sadakatsiz' dizisinde 'Haluk' karakterini canlandıran Burak Sergen, Covid-19 sebebiyle yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Seren Serengil, Burak Sergen hakkında yaptığı yorumla şoke etti. - Devamını oku...

Tuğba Özerk: Sosyal medya olmasa çocuk yapmazlar - Devamını oku...

'FOX TV' ekranlarında Hande Erçel ile 'Sen Çal Kapımı' isimli dizide rol alan Kerem Bürsin, yaptığı canlı yayında skandal bir açıklamada bulunmuştu. Bu açıklaması tepki çekince yeni bir açıklama daha yaptı. - Devamını oku...

Eşi Buğra Toplusoy'la ABD'de yaşayan Ceyda Ateş, koronavirüs aşısı oldu. Ünlü oyuncu, o anları sosyal medyada paylaştı. - Devamını oku...

Yoğun bakım ünitesinde koronavirüs tedavisi gören oyuncu Burak Sergen'in 11 yaşındaki oğlu da koronavirüse yakalandı. Oğlunun durumu hakkında bilgi veren Işıl Sergen, hastalığı hafif atladığını söyledi. - Devamını oku...

  • UEFA, uzun yıllardır eleştirilen ve haksızlığa yol açtığı söylenen deplasman golü kuralını artık uygulamayacak. Önümüzdeki sezondan itibaren deplasman gol kuralı tarihe karışıyor. - Devamını oku...
  • Galatasaray kulübü ve Başkan Mustafa Cengiz, "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. - Devamını oku...
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Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

  • Yayla çorbası
  • Kuru fasulye 
  • Pirinç pilavı 
  • Hindistan cevizli kurabiye

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