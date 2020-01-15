Akşam Postası | 15 Ocak 2020

Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dün 5 yeni belediye başkanımızın AK Parti’ye katılımını gerçekleştirdik. Bu sayının önümüzdeki günlerde artacağına inancım tamdır." dedi. Devamını oku...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100 Bin Sosyal Konut Projesi'ne yapılan toplam başvuru sayısının 1 milyon 92 bin 741 olduğunu söyledi. Devamını oku...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP olarak bizim de eksiğimiz oldu, bizim de yanlışımız oldu. Zamanında Ankara'da oturduk oy istedik. Kadının başörtüsü sorununu Türkiye'nin sorunu haline getirdik. Sana ne kardeşim?" dedi. Devamını oku...

Anadolu Ajansı Kahire ofisine baskın düzenleyen Mısır polisi, 1'i Türk vatandaşı, 4 çalışanı gözaltına alarak, bilinmeyen bir yere götürdü. Mısır'ın Ankara'daki maslahatgüzarı olayla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Devamını oku...

2 buçuk yıldır Türkiye'de erişime kapalı olan Wikipedia hakkında verilen karar ile, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince kaldırıldı. Devamını oku...

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Almanya'yı yenerek Japonya'da olimpiyatlara katılma hakkını elde etmesinin ardın MHP'li Düzce Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, sosyal medya hesabından Filenin Sultanları hakkında çirkin bir mesaj paylaştı. Son yapılan açıklamada MHP'li ismin listeden düşürüldüğü belirtildi. Devamını oku...

Taklit ve tağşiş yapan 229 firmanın 386 ürünü Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ifşa edildi. Listede en çok yer alan ürünler arasında ise zeytinyağları vardı. Peki zeytinyağının sahte ya da hileli olduğunu tüketicinin anlaması mümkün mü? Devamını oku...





Dünya

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bir tv yayınında, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise Yeni Delhi'de önemli açıklamalarda bulundu. Cevad Zarif açıklamasında, "Trump, Süleymani'yi öldürme yetkisini 7 ay önceden verdi." dedi. Devamını oku...

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Libya'da ateşkese Birleşik Arap Emirlikleri'nin engel olduğunu açıkladı. Devamını oku...

Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev hükümetin istifasını verdiğini açıkladı. Devamını oku...

İrlanda'nın Atlas Okyanusu kıyısındaki elektirik ve internetin bulunmadığı Great Blasket adasında açılan bir iş ilanına yüzlerce başvuru yağdı. Devamını oku...

Meksika'nın Veracruz eyaletinde boğalar için geliştirilen iktidarsızlık ilacını alan adam 3 gün ereksiyon yaşadıktan sonra acı içerisinde hastaneye kaldırıldı. Talihsiz adam uluslararası basının gündemine oturdu. Devamını oku...

Spor

-Manchester United, bölgedeki gerilimden ötürü Orta Doğu kampından vazgeçti. - Devamını oku...

-İlk maçta yenişemeyen Tyson Fury ve Deontay Wilder rövanş maçına çıkıyor. - Devamını oku...

-Jadon Sancho Nusret'te yediği altın bifteği sindiremedi. Alman basını, Sancho'yu sert eleştirdi. - Devamını oku...

-Denizlispor Ogenyi Onazi'yi resmen açıkladı. 27 yaşındaki oyuncu, Denizlispor'la 1 yılı opsiyonlu 1 buçuk yıllığına anlaşma imzaladı. - Devamını oku...





Magazin

Vanessa Hudgens ile Austin Butler 9 yıllık ilişkilerini noktalandırdıklarını duyurdu. Devamını oku...

Siren Ertan Lorian adlı yavru bir fili evlat edindi. Devamını oku...

Ebru Gündeş, 25 milyon TL'lik yalısından taşınıyor. Devamını oku...





Günün iyi haberi

Arda Turan'ın Brezilya'ya transfer olma ihtimali var - Devamını oku...





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