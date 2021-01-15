Akşam Postası | 15 Ocak 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte öne çıkan bazı haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Aşının yan etkisi oldu mu? Sağlık Bakanlığı'ndan corona virüs aşısında yan etki bilgilendirmesi. Türkiye'de kaç kişi corona virüs aşısı oldu? Ukrayna, Türkiye'yi yeşil bölge statüsüne aldı. Daha fazlası için Akşam Postası'nı oku.
15 Ocak 2021, Cuma 17:55 Son Güncelleme:
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Gündem
- Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Aşının yan etkisi oldu mu? -Devamını oku...
- Sağlık Bakanlığı'ndan corona virüs aşısında yan etki bilgilendirmesi -Devamını oku...
- İçişleri Bakanlığı'nda sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi -Devamını oku...
- Türkiye'de kaç kişi corona virüs aşısı oldu? -Devamını oku...
- Gezi Parkı'nda soğuktan titreyen Nijeryalı genç hiçbir yardımı kabul etmedi -Devamını oku...
- Devlet Bahçeli corona virüs aşısı oldu -Devamını oku...
- İzmir'deki depremde yıkılan 17 binanın ortak özelliği açıklandı -Devamını oku...
- Antalya'da güneşi gören soluğu denizde aldı -Devamını oku...
- Kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya olan İstanbul'da son yağışların barajlara etkisi de ortaya çıktı. İşte barajlarda son durum. -Devamını oku...
- 8 soruda 'Nasıl corona virüs aşısı olurum?' -Devamını oku...
Dünya
- Hollanda hükümeti istifa etti -Devamını oku...
- Ukrayna, Türkiye'yi yeşil bölge statüsüne aldı -Devamını oku...
- KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, corona virüs aşısı oldu -Devamını oku...
Magazin
- Ünlü oyuncu Armie Hammer'ın birçok kadına cinsel içerikli mesajlar attığı ve bunların tecavüzle yamyamlık fantezileri içerdiği iddiaları gündemi sarsmıştı. Hammer’ın eski kız arkadaşı, bu iddiaları destekleyecek açıklamalar yaptı. Devamını oku...
- Etiler'de oturan 29 yaşındaki Serenay Sarıkaya, sıkıldı. Bebek'te deniz manzaralı daire arayan oyuncu iki daireye baktı. Aylık kirası 30 ile 35 bin TL'lik iki daireyi gezen oyuncu, yeni alternatiflere de bakacak. Devamını oku...
- Sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça adından söz ettirmeyi başaran Nusret Gökçe, bu kez de kocaman pirzolayı yerken çekilen görüntülerini paylaşınca tepki çekti: Gösteriş yapmaktan vazgeç! Devamını oku...
- Boşanmaya hazırlandığı ileri sürülen reality show yıldızı Kim Kardashian, tamamen işine odaklandı. Kardashian, yeni parfümlerinin tanıtımını için verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı. Devamını oku...
- Yeşilçam’ın 'Sezercik’i Sezer İnanoğlu (53), eski eşi Mehtap Meral Baykasoğlu’nun avukatı Semra Yıldız’a kendisine imzalattığı senetle tahsil ettiği 465 bin TL'nin iadesi için dava açtı. Devamını oku...
Spor
- Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. İşte son 8'de karşılaşacak takımlar ve tarihler. - Devamını oku...
- Fenerbahçe'nin istediği Attila Szalai için resmi açıklama - Devamını oku...
- Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, kadro dışı olan Mesut Özil hakkında yeni bir açıklama yaptı: Görüşüyoruz ama elle tutulur bir gelişme yok. - Devamını oku...
- Portland Timbers'ın sahibi olan iş adamı Merritt Paulson'un özellikle istediği Falcao için ABD'den bir paylaşım geldi. ESPN yazarlarından Herculez Gomez, Paulson'u etiketleyerek Falcao transferini sordu. Başkan Paulson ise 'göz emojisi' ile karşılık verdi. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Un çorbası
- Kabaklı patatesli yemek
- Bademli pilav
- Antep fıstıklı kurabiye
Günün testi
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