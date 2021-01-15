Akşam Postası | 15 Ocak 2021

Kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya olan İstanbul'da son yağışların barajlara etkisi de ortaya çıktı. İşte barajlarda son durum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Aşının yan etkisi oldu mu?

Ünlü oyuncu Armie Hammer'ın birçok kadına cinsel içerikli mesajlar attığı ve bunların tecavüzle yamyamlık fantezileri içerdiği iddiaları gündemi sarsmıştı. Hammer’ın eski kız arkadaşı, bu iddiaları destekleyecek açıklamalar yaptı. Devamını oku...

Etiler'de oturan 29 yaşındaki Serenay Sarıkaya, sıkıldı. Bebek'te deniz manzaralı daire arayan oyuncu iki daireye baktı. Aylık kirası 30 ile 35 bin TL'lik iki daireyi gezen oyuncu, yeni alternatiflere de bakacak. Devamını oku...

Sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça adından söz ettirmeyi başaran Nusret Gökçe, bu kez de kocaman pirzolayı yerken çekilen görüntülerini paylaşınca tepki çekti: Gösteriş yapmaktan vazgeç! Devamını oku...

Boşanmaya hazırlandığı ileri sürülen reality show yıldızı Kim Kardashian, tamamen işine odaklandı. Kardashian, yeni parfümlerinin tanıtımını için verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı. Devamını oku...