Türkiye Akşam Postası | 15 Ocak 2021

Akşam Postası | 15 Ocak 2021

Türkiye

Akşam Postası | 15 Ocak 2021

Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte öne çıkan bazı haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Aşının yan etkisi oldu mu? Sağlık Bakanlığı'ndan corona virüs aşısında yan etki bilgilendirmesi. Türkiye'de kaç kişi corona virüs aşısı oldu? Ukrayna, Türkiye'yi yeşil bölge statüsüne aldı. Daha fazlası için Akşam Postası'nı oku.

15 Ocak 2021, Cuma 17:55 Son Güncelleme:
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Spor

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Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

  • Un çorbası
  • Kabaklı patatesli yemek
  • Bademli pilav 
  • Antep fıstıklı kurabiye 

Tarifler için tıklayın.

Günün testi


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