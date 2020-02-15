Akşam Postası | 15 Şubat 2020

Günün şarkısı

Gündem

İSKİ'den yapılan açıklamada Sarıyer, Beşiktaş ve Kağıthane'de 24 saat su kesintisi yapılacağı duyuruldu. -Devamını oku...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'deki kapalı Maraş bölgesi için önemli açıklamalarda bulundu. -Devamını oku...

Tarım ve Orman Bakanlığı gıda ürünlerinde tağşiş yapan firmaları ifşa etti. Bakanlık tarafından paylaşılan listede 74 firmaya ait 99 ürün yer aldı. -Devamını oku...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada Türk heyetin önümüzdeki günlerde Rusya'ya gideceğini duyurdu. -Devamını oku...

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir mezbahada şarbon hastalığının görülmesi üzerine mezbaha ve hayvan pazarı kapatıldı. -Devamını oku...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Elazığ ve Malatya'da bulunan işletmelerin kredi kartına taksitlendirme sürelerinin 2 katına çıkarılabileceğini duyurdu. -Devamını oku...

Dünya

Asya dışında koronavirüsten ilk ölüm Fransa'da kayıtlara geçti. -Devamını oku...

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, Almanya'daki fabrika için 92 hektarlık ormandaki ağaçları kesecek. -Devamını oku...

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını durduralamıyor. Salgında 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 143 artarak bin 524'e yükseldi. -Devamını oku...

Magazin

‘Deliha’ serisi ve ‘Görümce’den sonra ‘Eltilerin Savaşı’yla izleyenleri güldüren Gupse Özay, “Benden dram çıkmaz. İleride korku komedi yapabilirim” dedi - Devamını oku...

'O Ses Türkiye' yarı finalinde Acun Ilıcalı, Survivor adasından ilk görüntüleri paylaştı. - Devamını oku...

Nil Karaibrahimgil: Koku, eş seçiminde en önemli faktör. Sözcükler az laf taşıyor. Ben temasa inanıyorum. - Devamını oku...

Spor

Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement, Mbaye Diagne ile ilgili flaş bir açıklamada bulundu. -Devamını oku...

Günün videosu

Malezya'da bir meteorun düşme anı kameralara yansıdı. -Devamını oku...

Günün menüsü

Bugün ne pişirsem diyenler ve lezzetli, farklı alternatifler arayanlar buraya! Tadını çok seveceğiniz, yapımı pratik, birbirini tamamlayan lezzetler günün menüsünde... Eğer "Akşam ne yesek, bugün ne pişirsem? " diyorsanız bu menü tam size göre! İşte damak zevkinize uyacak analı kızlı çorbası tarifi, fesleğen ve sarımsak soslu köfte tarifi, domatesli pilav tarifi ve şerbetli badem tatlısı tarifleri. -Devamını oku...



