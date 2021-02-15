Akşam Postası | 15 Şubat 2021

22 yıla kadar hapsi istenen Necati Şaşmaz beraat etti -

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'MasterChef Türkiye 2020' yarışmasında ikinci olan Barbaros Yoloğlu, sosyal medyada gündem olan bir açıklamada bulundu. Yarışmanın jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu'nun bu paylaşıma yaptığı yorum dikkat çekti. -