Akşam Postası | 15 Şubat 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! 13 vatandaşımızın şehit edildiği mağarada 2 ülkeye ait mühimmat çıktı. İstanbul'da toplu taşıma kısıtlamasında 20 yaş sınırı değişti. TÜİK başkanlığına Ahmet Kürşad Dosdoğru vekaleten atandı. 22 yıla kadar hapsi istenen Necati Şaşmaz beraat etti. Daha fazlası için Akşam Postası.
15 Şubat 2021, Pazartesi 18:27 Son Güncelleme:
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- Erdoğan'dan ABD'nin Gara'daki şehitlerimizle ilgili açıklamasına tepki: Bal gibi de PKK'nın yanındasınız. - Devamını oku...
- 13 vatandaşımızın şehit edildiği mağarada 2 ülkeye ait mühimmat çıktı. - Devamını oku...
- Aile katliamı yapan gencin evlatlık olduğu ortaya çıktı. - Devamını oku...
- İstanbul'da toplu taşıma kısıtlamasında 20 yaş sınırı değişti. - Devamını oku...
- Üniversitelerde yüz yüze eğitim için yeni açıklama. - Devamını oku...
- TÜİK Başkanlığına Ahmet Kürşad Dosdoğru vekaleten atandı. - Devamını oku...
- WhatsApp hakkında başlatılan soruşturmada karar çıktı. - Devamını oku...
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- Prens Harry ve Meghan Markle ikinci çocuklarını beklediklerini açıkladı. - Devamını oku...
- 22 yıla kadar hapsi istenen Necati Şaşmaz beraat etti - Devamını oku...
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- Kıvanç Tatlıtuğ ekranlara dönüyor! İşte yeni projesinden ilk kareler - Devamını oku...
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- Şampiyonlar Ligi 2020-2021 sezonu finali bu sene İstanbul'dan oynanacak. İstanbul'da gerçekleşecek finalin yeni topu da görücüye çıktı. Topun üzerinde son 20 yıla damga vuran finallerden esintiler var. - Devamını oku...
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Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Kabak çorbası
- Mücver
- Körili tavuklu pilav
- Kazandibi