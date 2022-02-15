Akşam Postası | 15 Şubat 2022

Marketlerin KDV indirimi kurnazlığı! 'Bizden 1 liraya aldığınızı 24 liraya satıyorsunuz!' Devamını oku...

2 kadının kırmızı ışıkta öldürülmesiyle ilgili özel ekip devrede! Devamını oku...

3600 ek göstergede flaş gelime: Başlıyor! Bakanlık duyurdu. Devamını oku...

Prof. Dr. Şener, 'Zaten öngörüler de bu doğrultudaydı. Önümüzdeki haftadan itibaren pik seviyesinde düşüşler başlayacak. Hızlı düşüşler bekliyoruz' dedi. Devamını oku...

Elektrik faturasında flaş karar: Yarın kabinede görüşülecek! İndirim... Devamını oku...

Dünyanın takip ettiği gerilimde ortalık yeniden karıştı! Rus saldırısı için saat verdiler. Devamını oku...

NATO'dan flaş geri çekilme açıklaması: Gerilimin azaldığına dair işaret yok. Devamını oku...

Londra'da şüpheli cisim alarmı! Köprüler kapatıldı. Devamını oku...

Mezuniyet balosunda öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren öğretmen hakkında karar verildi. Devamını oku...

Buse Varol ve Alişan ikilisinin bir süredir aralarının bozuk olduğu ve boşanacakları yönünde iddialar magazin kulislerinde dolaşıyor. 14 Şubat Sevgililer Günü’nde de paylaşım yapmayan Buse Varol ve Alişan kafalarda soru işaretine neden oldu. Şimdi ise magazin programı yorumcusu Bircan Bali, Buse Varol’u anlayışsız olmakla suçladı. - Devamını oku...

Birliktelikleri şiddet iddiasıyla biten Deniz Bulutsuz ve oyuncu Ozan Güven’in birbirlerinden karşılıklı şikayetçi oldukları davada, tanık olarak dinlenen Güven’in şoförü "Yüzünün bir kısmında kızarıklık, ellerinde çizikler, bacaklarında kesikler olduğunu gördüm" dedi. Tanıkların ardından söz alan Deniz Bulutsuz ise "Burada bana saldırı vardı" ifadesini kullandı. - Devamını oku...

Sunucu Ece Erken, Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından duygusal paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Ece Erken son olarak, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde eşinin mezarını ziyaret etti. - Devamını oku...

Oyuncu ve sosyal medya fenomeni Atakan Özyurt bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Selen Kaldırım ile mutluluğa “Evet” dedi. Atakan Özyurt, o anları Instagram sayfasından paylaştı. - Devamını oku...

Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Tuba Ünsal Zorlu PSM sahnesinde seyirci ile buluşacak olan 'Adı Aylin' adlı tiyatro oyununun provasından talihsiz bir an yaşadı. Tuba Ünsal, apar topar hastaneye kaldırıldı. - Devamını oku...





TFF, Süper Lig ve 1. Lig için yayın ihalesini sonuçlandırmaya hazırlanıyor. Yeni sezondan itibaren geçerli yayın ihalesi için en büyük muamma fiyat. TFF Başkanı Nihat Özdemir, teklif veren firmalara “Tekliflerinizi yükseltip gelin” dedi. Firmaların son teklifleri için 18 Şubat Cuma son gün. - Devamını oku...

İrfan Can Kahveci'nin menajerinden sakatlık ve Avrupa açıklaması - Devamını oku...

Burak Elmas, Okan Buruk'la çalışmayı kesinlikle düşünmüyor. Hatta Elmas, "Ben bu kulüpte olduğum sürece o buraya gelemeyecek" fikrini taşıyor. - Devamını oku...