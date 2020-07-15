Akşam Postası | 15 Temmuz 2020
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15 Temmuz 2020, Çarşamba 17:57 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Gündem
- Ömer Halisdemir 15 Temmuz'da arkadaşının verdiği izni istemeyip nöbete kalmış. Devamını oku...
- Çavuşoğlu, "Almanya'da Türk çocuklarına el konuyor" iddiası hakkında konuştu: Gerçeklik payı yüksek.Devamını oku...
- Sağlık Bakanlığı paylaştı: Bir kentimizde 1 günde 238 yeni vaka görüldü.Devamını oku...
- Rusya ile uçuşlar bugün itibariyle başlıyor.Devamını oku...
- Taksicinin yumrukladığı müşteri hayatını kaybeden İbrahim Erkal’ın kardeşi çıktı.Devamını oku...
Dünya
- Azerbaycan ayakta! Halk Meclis'in önünde toplandı. Devamını oku...
- Super Mario'nun 1985 yılında yayınlanan kopyası rekor fiyata alıcı buldu. O yıl üretilen ve kutusu hala açılmayan oyun 114 bin dolara (783 bin TL) satıldı. - Devamını oku...
- Elon Musk'ı kullanarak milyon dolarlık bitcoin çaldılar: Musk ve bitcoin arasındaki ilişki - Devamını oku...
- Gölde ölü bulunan Naya Rivera, son enerjisiyle oğlunu kurtarmış - Devamını oku...
- Oppo hızlı şarj teknolojilerini resmi olarak duyurdu - Devamını oku...
- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gezegenin hava durumunu ve iklimi üzerinde çalışmalar yapmak için Mars'a bir uydu yollamaya hazırlanıyor. - Devamını oku...
- PUBG’nin şimdiye kadar 70 milyonun üzerinde sattığı açıklandı - Devamını oku...
- Gök bilimciler, Ay'ın sanılandan 85 milyon yıl daha genç olduğunu hesapladı. - Devamını oku...
- Beyonce'nin beslenme biçimi neden tehlikeli? - Devamını oku...
- Kraliyet Ailesi'ni formda tutan 7 beslenme ve egzersiz sırrı - Devamını oku...
Magazin
- Eser Yenenler diyet yapıyor: 134 kiloya düştü - Devamını oku...
- Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz 21 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak. - Devamını oku...
- Sevgilisi Burcu Yılmaz'ı darp ettiği iddia edilen Rubato'nun solisti Özer Arkun özür diledi. - Devamını oku...
- Yusuf Araz: Defne Samyeli madem kirasını ödüyor, dekontu nerede? - Devamını oku...
- Gölde ölü bulunan Naya Rivera, son enerjisiyle oğlunu kurtarmış. - Devamını oku...
Spor
- Galatasaray'da erken seçim ihtimali: Sağlık sorunları olan Mustafa Cengiz erken seçim kararı alabilir. - Devamını oku...
- Beşiktaş, sözleşmesini tek taraflı fesheden Victor Ruiz'le ilgili resmi açıklama yayımladı. - Devamını oku...
- Şenol Güneş yabancı sayısının azaltılmasından yana olduğunu açıkladı. - Devamını oku...
- Juventus'ta Merih Demiral 6 ay sonra ilk kez maç kadrosuna dahil edildi. 12 Ocak'taki Roma maçında çapraz bağları kopan Merih Demiral, Sassoulo maçının kadrosuna dahil edildi. - Devamını oku...
- 24 Haziran'da corona virüse yakalanan Umut Nayir, son testinin negatif çıktığını açıkladı. - Devamını oku...
- Acun Ilıcalı Fortuna Sittard'ı aldığını bizzat açıkladı - Devamını oku...
- Haftanın hakemleri açıklandı: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu. İşte diğer maçların hakemleri. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Kremalı mantar çorbası
- Tavuk köfte
- Sebzeli bulgur pilavı
- Un helvası
Günün videosu: Malatya’da bir iş yerinin tabelasına çarparak yere düşen serçeyi gören esnaf, kalbi duran kuşu kalp masajı ve suni teneffüs ile hayata döndürdü.
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