Akşam Postası | 15 Temmuz 2020

Rusya ile uçuşlar bugün itibariyle başlıyor.

Azerbaycan ayakta! Halk Meclis'in önünde toplandı. Devamını oku...

Super Mario'nun 1985 yılında yayınlanan kopyası rekor fiyata alıcı buldu. O yıl üretilen ve kutusu hala açılmayan oyun 114 bin dolara (783 bin TL) satıldı. - Devamını oku...

Elon Musk'ı kullanarak milyon dolarlık bitcoin çaldılar: Musk ve bitcoin arasındaki ilişki - Devamını oku...

Gölde ölü bulunan Naya Rivera, son enerjisiyle oğlunu kurtarmış - Devamını oku...

Oppo hızlı şarj teknolojilerini resmi olarak duyurdu - Devamını oku...

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gezegenin hava durumunu ve iklimi üzerinde çalışmalar yapmak için Mars'a bir uydu yollamaya hazırlanıyor. - Devamını oku...

PUBG’nin şimdiye kadar 70 milyonun üzerinde sattığı açıklandı - Devamını oku...

Gök bilimciler, Ay'ın sanılandan 85 milyon yıl daha genç olduğunu hesapladı. - Devamını oku...

Beyonce'nin beslenme biçimi neden tehlikeli? - Devamını oku...