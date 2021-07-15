Akşam Postası | 15 Temmuz 2021

15 Temmuz Müzesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı -Devamını oku...

Van Gölü'nde gezi teknesi karaya oturdu, can pazarı yaşandı -Devamını oku...

Rize felaketi yaşadı! Acı haberler peş peşe geliyor... -Devamını oku...

Tatili birleştirenler akın akın gidiyor... Trafik kilitlendi! İşte yollardaki son durum -Devamını oku...

MİT'ten flaş operasyon! 2 terörist etkisiz hale getirildi -Devamını oku...

Van Erciş'te temmuz ayında kar yağdı -Devamını oku...

Gaziantep'teki hayvanat bahçesinde panik! Aslan kaçtı: Yaralı var! -Devamını oku...

Arjantin 5 gün ulusal yas ilan edildi -Devamını oku...

Almanya'da sel felaketi, onlarca kişi hayatını kaybetti -Devamını oku...

Yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle genç yaşta yaşamını yitiren Neslican Tay’ın öyküsü film oluyor. Tay’ı canlandıracak olan Naz Çağla Irmak, rolü için saçlarını kazıttı. - Devamını oku...

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün'ün Another Self adlı dijital dizide birlikte rol aldığı Murat Boz ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Spor çıkışı görüntülenen Boz, iddialara son noktayı koydu. - Devamını oku...

Sosyal medya sayfasından sık sık paylaşım yapan İrem Derici, tatile doymadı. Derici, şimdi ise Alaçatı’da güzel havanın tadını çıkarıyor. - Devamını oku...

Uzun yıllardır ekranlarda yer alan sunucu Serap Paköz, "Benim neyim eksik?" diyerek, soluğu Seda Sayan'ın doktorunda aldı. 'Fransız Askısı' yöntemi ile yüzünü gerdiren Paköz, kumsaldan son halini paylaştı. - Devamını oku...

Leyla ile Mecnun dizisiyle ekranlara dönecek olan 51 yaşındaki Asuman Dabak, bikinili karesiyle dikkat çekti. - Devamını oku...

Kızı Kulture'a pahalı çantalar ve mücevherler almasıyla gündeme gelen ve eleştirilerin hedefine oturtulan dünyaca ünlü şarkıcı Cardi B, kızının üçüncü yaş gününde Kulture'a 124 bin dolarlık (yaklaşık 1 milyon 100 bin TL) gerdanlık hediye etti. - Devamını oku...

Cenk Küpeli ile Demet Şener ocakta boşanmıştı. Şener'in eski eşi Cenk Küpeli, voleybolcu Derya Çayırgan ile görüntülenmişti. Demet Şener, önceki akşam katıldığı bir organizasyonda görüntülendi. Şener'e eski eşi Cenk Küpeli'nin voleybolcu Derya Çayırgan ile görüntülenmesi soruldu. - Devamını oku...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'ı kabul etti. - Devamını oku...

Milan'dan Inter'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu, Fatih Terim'in övgülerini aldı. Terim, İtalyan basınına konuştu ve transferi değerlendirdi. - Devamını oku...

Rachid Ghezzal adım adım Galatasaray'a doğru: Ücrette de anlaşıldı. - Devamını oku...