Akşam Postası - 16 Ağustos 2021

GÜNDEM

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs aşısında yeni karar! Yaş sınırı değişti. Devamını oku...

Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla, Kabil'deki 324 Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi. Devamını oku...

4'üncü doz aşı ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından açıklama yaptı. Devamını oku...

Memurların zam pazarlığında son hafta! Verilen süre bugün bitecek…Devamını oku...

Afganistan ile ilgili Bahçeli'den açıklama: Taliban ile görüşmek dahil her seçenek dikkate alınmalı. Devamını oku...

DÜNYA

Afganistan’da korkunç an! Tekerlekler kapanınca uçaktan böyle düştüler… Devamını oku...

Pakistan Başbakanı İmran Han, Afganistan’ın köleliğin zincirlerini kırdığını bildirdi. Devamını oku...

Afganistan'a tatile giden İngiliz gencin başına gelmeyen kalmadı. Devamını oku...

SPOR

Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi! Devamını oku...

Mesut Özil suskunluğunu golle bozdu! Avrupa basını Fenerbahçeli yıldızı konuşuyor... Devamını oku...

'Michy Batshuayi transferini N’Koudou bitirdi' Devamını oku...

Giresunspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Giresun GS maçı muhtemel 11'ler. Devamını oku...

MAGAZİN

Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik süren Fahriye Evcen, Bodrum’da tatil yapıyor. Evcen’den mayolu tatil paylaşımı geldi. - Devamını oku

Hande Erçel, kız arkadaşlarıyla Bodrum tatiline çıktı. Erçel’in giydiği bikinin fiyatı dudak uçuklattı. - Devamını oku

Bir döneme damga vuran ‘Pis Yedili’ isimli diziyle adını duyuran ve daha sonra ‘Yasak Elma’ dizisiyle şöhrete kavuşan Eda Ece, fazla kilolarından kurtuldu. Ece, mini elbisesiyle poz verdi. - Devamını oku

Uzun süredir aşk yaşadığı Can Maxim Mutaf ile evlilik hazırlığında olan Duygu Özaslan, sosyal medya sayfasından paylaştığı bikinili karesiyle, formda vücudunu gözler önüne serdi. - Devamını oku