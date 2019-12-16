Akşam Postası | 16 Aralık 2019

Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 100 bin sosyal konutta başvurular bugün başladı. İstanbul'dan sonra en çok konut Gaziantep'e yapılacak. Devamını oku...

"100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" başvuruları bugün başladı. TOKİ'nin hayata geçireceği il ve ilçelerin listesi duyuruldu. İşte o ilçeler... Devamını oku...

Son günlerin merak edilen konusu uyuz salgını iddialarını derledik. İşte 8 soruda uyuz salgını iddiası. Devamını oku...

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, bir çiftçinin tarlasındaki sulama borusuna, kimliği belirsiz bir kişi 5 TL sıkıştırdı. Çiftçi, ürün karlışılığında paranın bırakıldığını anlayınca teşekkür etmek için gizemli kişinin peşine düştü. Devamını oku...

Eylül ayında işsiz rakamı geçen yılın aynı dönemine göre 817 bin kişi artarak 4 milyon 566 bin kişi oldu. Devamını oku...

İstanbul'da evinin yakınında ölü olarak bulunan İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward le Mesurier Adli Tıp raporu çıktı. TRT Haber'in haberine göre Adli Tıp raporunda le Mesurier'in düşerek öldüğü belirtildi. Devamını oku...

Emniyet Genel Müdürlüğü, boyu 1.65 metre olan sürücülerin güvenlik için ön koltukta geriye çekilerek oturmaları gerektiğini bildirdi. Devamını oku...

Terör örgütü FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ve Alman Vakıfları davalarının raporlarını hazırlayan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının 17. yıl dönümünde katil zanlılarından olduğu değerlendirilen kilit şüpheli N.G.B. (45) Ukrayna'da yakalandı. Devamını oku...

Ankara'da, şırınga çikolata yedikten sonra fenalaşarak hayatını kaybeden Mert Yağız Köksal'ın olay anına ilişkin görüntüleri ortaya çıktı. Devamını oku...





Dünya

ABD'de çarşamba günü yapılacak kritik oylamada bir sürpriz yaşanmaması durumunda başkan Donald Trump, Amerikan tarihinde azledilen üçüncü lider olacak. Kararın verileceği mecliste Demokratların çoğunluğu bulunuyor. Devamını oku...





Spor

-Şampiyonlar Ligi kuraları çekildi: İşte eşleşmeler - Devamını oku...

-UEFA Avrupa Ligi kuraları çekildi: Başakşehir'in rakibi Sporting Lizbon oldu - Devamını oku...

-Arsenal'de oyundan alınmasına sinirlenen Mesut Özil, basın tarafından sert eleştirildi - Devamını oku...

-Steven Nzonzi, Galatasaray'dan ayrılmak için ücret talep ediyor - Devamını oku...





Magazin

-Simge Sağın, adının kullanarak ünlü isimlere aşk mesajları atıldığını açıkladı. Sağın, adını kullanan kişilerden şikayetçi oldu. -Devamını oku...

-Nisan ayında anne olan Fahriye Evcen, geçen günlerde oğluyla ilk defa 3 fotoğraf paylaştı. Fotoğraflar yaklaşık 3 milyon beğeni aldı. -Devamını oku...

-Atiye dizisiyle 27 Aralık’ta ekranlara dönmeye hazırlanan Beren Saat, beyaz elbisesiyle verdiği poz olay yarattı. Beren Saat’in takipçileri, “İç çamaşırı giymemiş mi?” yorumunda bulundu. -Devamını oku...

-1960'lara damga vuran Danimarka kökenli Fransız oyuncu Anna Karina, 79 yaşında hayatını kaybetti. -Devamını oku...





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