Akşam Postası | 16 Aralık 2020

Gündem

Corona virüs geçiren vatandaşların kontrolü için 24 ilde "Corona Takip Merkezleri" açılıyor. Devamını oku...

Uçaklarda kabin bagajı yasağı yarından itibaren kalkıyor. Devamını oku...

Corona virüs görülmeyen köydeki ilk vaka maden işçisi oldu. Devamını oku...

Erdoğan'ın esnaf için verdiği kira müjdesinin detayları belli oldu. Devamını oku...

Corona virüslüyken doğum yapan kadın hayatını kaybetti. Devamını oku...

İki daire arasında halay çekerek corona virüs bulaştırdılar. Devamını oku...

Corona virüs tanı kitlerinin internetten satışına erişim engeli. Devamını oku...

Dünya

Çocuk isteyenler dikkat: BioNTech aşısının prospektüsü açıklandı. Devamını oku...

Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci, yılın kişisi seçildi. Devamını oku...

Sosyal medya fenomeni öz annesini katletti. Devamını oku...

İngiltere'de sağlık çalışanı anne ve kızı evde ölü bulundu. Devamını oku...

Hindistan'da 9 yaşındaki kız beyin ameliyatı sırasında piyano çaldı. Devamını oku...

Kamboçya vatandaşlarının başka ülkelerin corona virüs aşısı deneği olmayacağını açıkladı. Devamını oku...





Magazin

Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu’nun, 15 yıl önce Tuğba Ekinci'nin 'Kutu Kutu' klibinde oynadığı ortaya çıktı. - Devamını oku...

Şarkıcı Haluk Levent, Antalya'da cinsel saldırıya uğrayan 2 aylık buzağıyı satın aldı. Buzağı ve annesi bundan böyle 2 sene önce kurban bayramında denize atlayan Boğa Ferdinand ile aynı çiftlikte yaşayacak. - Devamını oku...

Cansu Dere'nin eski sevgilileri, ondan ayrılır ayrılmaz evlenen sevgilileri, içi boş çıkan aşk iddiaları... İşte dünden bugüne Cansu Dere'nin eski sevgilileri. - Devamını oku...

Sanatçı İbrahim Tatlıses ve asistanı Buket Çakıcı ile şoförü Hakan Çalışkan'ın içinde bulunduğu arabaya 2011 yılında düzenlenen silahlı saldırı davası Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden görüldü. Duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. - Devamını oku...

Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, iki ay önce Zayn Malik ile birlikteliğinden bir bebek sahibi oldu. Ünlü model, kızı ve kardeşiyle birlikte çıktığı gezintide objektiflere takıldı. - Devamını oku...





Spor

Emre Çolak Fatih Karagümrük ile sözleşme imzaladı - Devamını oku...

Japonya'nın Vissel Kobe futbol hayatına devam eden Iniesta, sağ uyluk adalesinden yaşadığı sakatlık sebebiyle 4 ay forma giyemeyecek. - Devamını oku...

Eskişehir teknik direktörü İlhan Var forma değiştirme olayına açıklık getirdi: Yanlış anlaşılma oldu, oyuncudan para kesme söz konusu değil - Devamını oku...

Fenerbahçe'nin en başarılı yabancı hocalarından Christoph Daum, taraftardan kendisine gelen övgülere teşekkür etti. - Devamını oku...

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

Tel şehriye çorbası

Bütün tavuk sarma

Sebzeli bulgur pilavı

Sufle

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