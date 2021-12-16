Türkiye Akşam Postası | 16 Aralık 2021

Akşam Postası | 16 Aralık 2021

Türkiye

Akşam Postası | 16 Aralık 2021

Akşam Postası yine kapını çalıyor! Asgari ücret belli oldu! 2022'de asgari ücret ve AGİ tutarları netleşti! İşte rakamlar... Merkez Bankası aralık ayı faiz kararını açıkladı! AFP'den skandal harita! Trakya'yı Türkiye'den sildiler! Daha fazlası için Akşam Postası.

16 Aralık 2021, Perşembe 17:57 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

  • 'O Ses Türkiye', 31 Aralık Cuma akşamı yılbaşı özel bölümüyle ekranlara gelecek ve her yıl olduğu gibi yine ünlü isimler sahnede olacak. Peki o ünlü isimler kim? İşte detaylar... Devamını oku...
  • MasterChef'in dün akşam yayınlanan bölümünde Burcu ve Dilara arasındaki ipler bir kez daha gerildi. İkiliye Şef Mehmet Yalçınkaya müdahale etti. Devamını oku...
  • 'Gucci Ailesi' (House of Gucci) filminde 'Patrizia Reggiani' karakterine hayat veren Lady Gaga, filmle ilgili açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcı rolün ruh sağlığına olan etkilerinden kurtulmak için çekimler bitene kadar bir psikiyatri hemşiresinden yardım aldığını söyledi. Devamını oku...
  • Ekim ayında Hacı Sabancı ile nikah masasına oturan Zeynep Nazlı Kayı, geçtiğimiz günlerde evinde bir davet verdi. Davette taktığı vücut aksesuarının fiyatı ise dudak uçuklattı. Devamını oku...
  • Diiva Bülent Ersoy yeni yılda Bolu'da sevenleriyle buluşacak. Bülent Ersoy için Bolulu aşçılar büyük ziyafet sofrası hazırlamak için kolları sıvadı. Devamını oku...


Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Bu gol kaçar mı?
Rauf Tamer
Banu Şen
Kazakistan geleceğe daha umutla bakıyor
Banu Şen
Şirin Sever
Ne kaybettiğimizin farkında mıyız?
Şirin Sever
Oral Çalışlar
Bu tecrübeye güveniyorum
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Yeni hayatımız
Murat Çelik
Hakan Çelik
Dünyanın en güzel parkı olmaya aday
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Erkut Can
Yetkili ve etkili amcaların hayalleri
Erkut Can
Murat Gülderen
Evde yapabileceğiniz bilgisayar tamirleri
Murat Gülderen
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret konuşması 2022 (CANLI)! Asgari ücret zammı açıklaması canlı izle