Akşam Postası | 16 Aralık 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! Asgari ücret belli oldu! 2022'de asgari ücret ve AGİ tutarları netleşti! İşte rakamlar... Merkez Bankası aralık ayı faiz kararını açıkladı! AFP'den skandal harita! Trakya'yı Türkiye'den sildiler! Daha fazlası için Akşam Postası.
16 Aralık 2021, Perşembe 17:57 Son Güncelleme:
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- Asgari ücret belli oldu! 2022'de asgari ücret ve AGİ tutarları netleşti! İşte rakamlar... -Devamını oku...
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