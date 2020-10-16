Akşam Postası | 16 Ekim 2020

Gündem

Vergi ve prim borçlarına yapılandırma geliyor. -Devamını oku...

Yeni istihdam paketinin detayları belli oluyor. -Devamını oku....

Bakan Koca'dan iller ve vaka sayısı uyarısı. -Devamını oku...

Site ve apartmanların ortak kullanım alanlarına corona virüs yasağı. -Devamını oku...

Bakan Albayrak, 10 milyar TL'lik destek paketi müjdesini verdi. -Devamını oku...

Erken Çocukluk Eğitim Takvimi hazırlandı. -Devamını oku...

Dünya

Hindistan’da corona virüs nedeniyle kapatılan sinema salonları yeniden açıldı. -Devamını oku...

Trump: Bir tek İsa Mesih benden ünlü. -Devamını oku...

Almanya'da rekor corona virüs vaka sayısı. -Devamını oku...

Fukuşima'da tonlarca atık su okyanusa boşaltılacak. -Devamını oku...

Magazin

Kenan İmirzalıoğlu, doğum yapmak üzere olan eşi Sinem Kobal için kesenin ağzını açtı. Kobal ve kızı Lalin'e Bodrum'dan ev aldı. - Devamını oku...

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği Kanal D’nin yeni dizisi ‘Sadakatsiz’ önceki akşam yayınlanan ikinci bölümüyle AB’de en çok izlenen yapım oldu. Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen’in rol aldığı dizi, sosyal medyanın da zirvesine oturdu. - Devamını oku...

Meslektaşı Seçil Gür ile aşk yaşayan şarkıcı Serdar Ortaç, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Serdar Ortaç, "O her şeyin en iyisini hak ediyor" dedi. - Devamını oku...

Usta oyuncu Oktay Kaynarca (55), "25 yaşındaki sevgilisinin hamile olduğu" iddiası üzerine sosyal medya üzerinden sert bir açıklama yayınladı. "Gün geçmiyor ki bir saçmalık, bir iğrençlik, bir yalanla karşılaşmayalım" dedi. - Devamını oku...

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

Ezogelin çorbası

Fırında tavuk but

Közlenmiş biber salatası

Kadayıf sarma

Tarifler için tıklayın.

Günün videosu

Yellowstone milli parkının yeniden yeşillenmesini sağlayan kurtlar





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