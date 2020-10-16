Akşam Postası | 16 Ekim 2020
Vergi ve prim borçlarına yapılandırma geliyor, iki ilde corona virüs vaka sayısı alarm veriyor, Fukuşima'da tonlarca atık su okyanusa boşaltılacak ve daha fazlasını Akşam Postası'nda okuyabilirsin. Akşam Postası her şeyi senin için özetliyor.
16 Ekim 2020, Cuma 17:54 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Gündem
Vergi ve prim borçlarına yapılandırma geliyor. -Devamını oku...
Yeni istihdam paketinin detayları belli oluyor. -Devamını oku....
Bakan Koca'dan iller ve vaka sayısı uyarısı. -Devamını oku...
Site ve apartmanların ortak kullanım alanlarına corona virüs yasağı. -Devamını oku...
Bakan Albayrak, 10 milyar TL'lik destek paketi müjdesini verdi. -Devamını oku...
Erken Çocukluk Eğitim Takvimi hazırlandı. -Devamını oku...
Dünya
Hindistan’da corona virüs nedeniyle kapatılan sinema salonları yeniden açıldı. -Devamını oku...
Trump: Bir tek İsa Mesih benden ünlü. -Devamını oku...
Almanya'da rekor corona virüs vaka sayısı. -Devamını oku...
Fukuşima'da tonlarca atık su okyanusa boşaltılacak. -Devamını oku...
Magazin
Kenan İmirzalıoğlu, doğum yapmak üzere olan eşi Sinem Kobal için kesenin ağzını açtı. Kobal ve kızı Lalin'e Bodrum'dan ev aldı. - Devamını oku...
Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği Kanal D’nin yeni dizisi ‘Sadakatsiz’ önceki akşam yayınlanan ikinci bölümüyle AB’de en çok izlenen yapım oldu. Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen’in rol aldığı dizi, sosyal medyanın da zirvesine oturdu. - Devamını oku...
Meslektaşı Seçil Gür ile aşk yaşayan şarkıcı Serdar Ortaç, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Serdar Ortaç, "O her şeyin en iyisini hak ediyor" dedi. - Devamını oku...
Usta oyuncu Oktay Kaynarca (55), "25 yaşındaki sevgilisinin hamile olduğu" iddiası üzerine sosyal medya üzerinden sert bir açıklama yayınladı. "Gün geçmiyor ki bir saçmalık, bir iğrençlik, bir yalanla karşılaşmayalım" dedi. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Ezogelin çorbası
- Fırında tavuk but
- Közlenmiş biber salatası
- Kadayıf sarma
Günün videosu
Yellowstone milli parkının yeniden yeşillenmesini sağlayan kurtlar