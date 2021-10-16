Akşam Postası | 16 Ekim 2021

Merkel'den veda ziyareti... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman çözüm odaklı bir lider oldu -Devamını oku...

Türkiye'nin en geniş TBM tünelinde ışık göründü -Devamını oku...

Meteoroloji'den sarı uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor... Saat verildi -Devamını oku...

'Terbiyesiz; ağla ağla, seni disipline yollayacağım. Ulan sizi bana sayıyla mı verdiler?' diye azarlayan sınıf öğretmeni Ayşe I.'nın tedbir amaçlı görev yeri değiştirildi. -Devamını oku...

İçişleri Bakanlığı, çeşitli nedenlerle sağlık kuruluşunda doğum bildirimi yapamayanların doğum bildirimlerini e-Devlet üzerinden yapabileceğini duyurdu. -Devamını oku...

Bakan Muş: Bir günde 1.5 milyar dolarlık ihracat yapıldı -Devamını oku...

Norveç'teki kanlı saldırıda ölenlerin kimlikleri belli oldu -Devamını oku...

İran'da korkutan deprem -Devamını oku...

Ebru Akel, programına davet ettiği doktorla aşk yaşıyor. Ünlü sunucu ile yaklaşık bir yıl önce programında tanıştığı sevgilisi Melih Gündüz ile ilk kez el ele objektiflere yansıdı. - Devamını oku...

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ile Kerem Bürsin'in arasında soğuk rüzgarlar estiği iddia edildi. Hande Erçel'in eski sevgilisi Murat Dalkılıç'la görüşmeye devam eden Gamze Erçel'in, Bürsin'i kızdırdığı iddia edildi. - Devamını oku...

Selin Şekerci (32), kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi İbrahim Selim (42) ile birlikte Cihangir'de görüntülendi. Gonca Vuslateri’nin söylediği “Yatağımı kimseyle paylaşamam” açıklamasına böyle yanıt verdi. - Devamını oku...

Şarkıcı Hadise ile iş insanı sevgilisi Mehmet Dinçerler bir AVM'de görüntülendi. Bir mekana oturan çift, burada dostlarıyla yemek yedi. Hadise'nin keyifsiz halleri dikkat çekti. - Devamını oku...

Manken ve şarkıcı Sevda Demirel, önceki gün köpeği ile birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden Demirel, anne olmak istediğini söyledi. - Devamını oku...

Son ilişkisinin ardından uzun bir süre yalnız olan Gökçe Bahadır, haziran ayında Emir Ersoy ile beraber “Sezenli Şarkılar” projesinde yer almış ve proje esnasında başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü. Gökçe Bahadır, Nişantaşı'nda sevgilisiyle ilk kez el ele objektiflere yansıdı. - Devamını oku...

Pereira kararını verdi! Trabzonspor maçında...- Devamını oku

Drogba'dan Fenerbahçe itirafı: Umursamadım -Devamını oku...