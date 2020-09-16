Akşam Postası | 16 Eylül 2020

Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu. En heyecanlı maç olması beklenen Başakşehir-Galatasaray maçına genç hakem Atilla Karaoğlan verildi. Geçen haftanın tartışmalı hakemi Arda Kardeşler ise maç alamadı.

Beşiktaş'ın bonservissiz olarak kadrosuna kattığı Josef de Souza, eski takımı Al Ahli ile sorun yaşıyor. Al Ahli, Josef de Souza'nın sözleşmesini haksız olarak feshettiği gerekçesiyle Beşiktaş'a evrakları göndermedi. Beşiktaş, oyuncusunun lisansını çıkaramıyor.