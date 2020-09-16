Akşam Postası | 16 Eylül 2020
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16 Eylül 2020, Çarşamba 18:15 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Gündem
- Türkiye'de ilk corona virüs aşısı sağlık çalışanlarına yapıldı. Devamını oku...
- "Hocayım" diyerek kadınları taciz eden sapık, olan biteni reddetti. Devamını oku...
- Yeğeninin yüzüne asit atan enişteye rekor tazminat cezası verildi. Devamını oku...
- Kadir Şeker hakkında istenen ceza belli oldu. Devamını oku...
- Vakaların yüzde 10’unu oluşturan sağlık çalışanları istifa etmeyi düşünüyor. Devamını oku...
- Musa Orhan ve saldırıları övdüğü videoya tepki yağdı: Irkçı kadın tutuklansın! Devamını oku...
- Doğal gazda HES kodu dönemi başlıyor.Devamını oku...
Dünya
- Hükümetten çağrı: '6 kuralı'na uymayan komşularını ihbar edin. Devamını oku...
- Geri sayım başladı! SpaceX, Türk uydusunu fırlatacak. Devamını oku...
- Gine Devlet Başkanı, herkesin gözü önünde Çalışma Bakanını dövdü. Devamını oku...
- Venezuela'da yıl sonunda yapılacak parlamento seçimlerinde ilk kez bir Türk aday da yarışacak. Devamını oku...
Magazin
- Ünlü Influencer Tuana Yücel yeni eve taşındı: Pandemide bunaldım. - Devamını oku...
- Tiyatrocu ve oyuncu Fırat Tanış, bir dönem alkol sorunları nedeniyle kliniğe yatarak tedavi gördüğünü açıkladı. - Devamını oku...
- Elçin Sangu: Kendime iyi bir insan olmak için söz verdim. - Devamını oku...
- Cardi B. eşi Offset'e boşanma davası açtı. - Devamını oku...
- “Sihirli Annem” dizisiyle tanınan oyuncu Damla Ersubaşı ile 4 yıllık eşi işletmeci Mustafa Can Keser’le anlaşmalı olarak boşandı. - Devamını oku...
Spor
- NBA'da Batı Konferansı finali LA Lakers ile Denver Nuggets arasında oynanacak - Devamını oku...
- Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu. En heyecanlı maç olması beklenen Başakşehir-Galatasaray maçına genç hakem Atilla Karaoğlan verildi. Geçen haftanın tartışmalı hakemi Arda Kardeşler ise maç alamadı. - Devamını oku...
- Beşiktaş'ın bonservissiz olarak kadrosuna kattığı Josef de Souza, eski takımı Al Ahli ile sorun yaşıyor. Al Ahli, Josef de Souza'nın sözleşmesini haksız olarak feshettiği gerekçesiyle Beşiktaş'a evrakları göndermedi. Beşiktaş, oyuncusunun lisansını çıkaramıyor. - Devamını oku...
- Galatasaray'ın Neftçi Bakü kafilesinde Karo Etebo ve Oğulcan Çağlayan'ın dışında Yunus Akgün ile Ali Yavuz Kol yer almadı. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tarifler günün menüsünde!
- Tel şehriye çorbası
- Bütün tavuk sarma
- Sebzeli bulgur pilavı
- Sufle tatlısı
Günün menüsü tarifleri için tıklayın.
Günün videosu
Şarkıcı Halil Sezai, Tuzla’da film çekimi sırasında tartışarak arbede yaşadığı mahalle sakini bir kişinin darbedildiğini öne sürmesi üzerine polis merkezinde şüpheli olarak ifade verdi.
Günün testi