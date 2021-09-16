Akşam Postası | 16 Eylül 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonu düşüreceğiz, fahiş fiyatı durduracağız. Devamını oku...

MEB harekete geçti! Okullara hafta sonu formülü. Devamını oku...

BES’te müthiş fırsat! 10 bin 732 lira alabilirsiniz…Devamını oku...

Vergi muafiyeti Meclis'e geliyor! 850 bin esnafı ilgilendiriyor. Devamını oku...

Fahrettin Koca paylaştı! İşte vaka sayısı en çok artan 10 ilimiz. Devamını oku...

Fransa'da 3 bin sağlık çalışanı açığa alındı. Devamını oku...

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İki çocuk katliam planı yaptı! Evden çıkanlar şaşkına çevirdi. Devamını oku...

Kuzey Kore'nin tepki çeken füzelerinin Japonya'nın batısındaki Noto Yarımadası açıklarında, ulusal münhasır ekonomik bölgeye (MEB) düştüğü bildirildi. Devamını oku...

Futbolcu Alpaslan Öztürk ile evli olan eski manken Ebru Şancı, TV8’de yayınlanan magazin programına katıldı, Ebru Şancı Fahriye Evcen’in 15 dadı değiştirdiğini duyunca, canlı yayında kendi yaşadıklarını dile getirdi. - Devamını oku...

Ünlü oyuncu Sinem Kobal uzun bir aranın ardından dizi setlerine dönme kararı aldı. İşte Kobal'ın yeni projesi... - Devamını oku...

Bülent Ersoy, konser vermek üzere gittiği KKTC’de ekibiyle birlikte PCR testi yaptırdı. Ancak Ersoy’un ekibine yapılan PCR testleri sahte çıktı. Diva'nın, 21 kişilik orkestrası, 20 Eylül'de Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. Öte yandan Ersoy, mahsur kalan ekibi için maddi yardımda bulunmayı ihmal etmedi. - Devamını oku...

Türk sinemasının usta oyuncusu Cüneyt Arkın, sosyal medya sayfasından zaman zaman paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Cüneyt Arkın, son olarak eşiyle romantik bir karesini paylaştı. - Devamını oku...

47 yaşındaki Arzum Onan, kumsal pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Yılların eskitemediği güzelin pozlarına beğeni yağdı. - Devamını oku...

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yaz boyu tatil yapan Şeyma Subaşı, şimdi ise rotasını ABD’ye çevirdi. New York’ta bir otelde konaklayan Şeyma Subaşı, sabahlığıyla camın önünde poz verdi. Öte yandan Şeyma Subaşı, yaptığı evlilik açıklamasıyla da şaşırttı. - Devamını oku...

Galatasaray bu sezon ilk kez Türk Telekom Stadı'nda! İşte muhtemel 11'ler - Devamını oku...

Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı. Trabzonspor - Galatasaray maçında VAR görevinde bulunan Cüneyt Çakır eleştirilerin odağı olmuştu. Çakır'a bu hafta orta hakem olarak görev verildi. - Devamını oku...

Türkiye FIFA sıralamasında 41'inci sıraya geriledi - Devamını oku...

2014-2016 yılları arasında Anadolu Efes'i de çalıştıran efsane koç Dusan Ivkovic, 78 yaşında hayatını kaybetti. Sırp antrenörün ciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi. - Devamını oku...