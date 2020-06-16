Akşam Postası | 16 Haziran 2020
Türkiye ve dünya gündeminde gün içerisinde neler oldu? Öne çıkan haberler ve bilmen gereken şeyler Akşam Postası'nda. Akşam Postası her akşam olduğu gibi bugün de burada.
16 Haziran 2020, Salı 17:57 Son Güncelleme:
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Gündem
- AK Parti'den Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili anket! İşte çıkan sonuç. Devamını oku...
- Salgında kritik 3 gün, bu illere yeni önlemler gelebilir. Devamını oku...
- Yalova ve Bitlis ile birlikte maskesiz sokağa çıkma yasağı getirilen il sayısı 44 oldu.Devamını oku...
- Vaka sayısı kaç olursa yasaklar geri dönecek? Sınır belli oldu. Devamını oku...
- 8 soruda düğün ve nikah salonlarında uygulanacak kurallar. Devamını oku...
- Van'da vaka patlaması yaşanıyor! "İkinci dalgayı yaşamaya başladık"Devamını oku...
- Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden kıdem tazminatı alabilecek.Devamını oku...
- Aşı için tarih veren Ercüment Ovalı 'İlk kendi üzerimde deneyeceğim' dedi.Devamını oku...
- Virüs Anadolu'ya yayılıyor! 5 ilimizde artan rakamlar endişe veriyor.Devamını oku...
- Başak Demirtaş'a yönelik ahlak dışı paylaşım için karar.Devamını oku...
Dünya
- İngiltere'de yapılan bir araştırma ile corona virüs salgınında ölümleri 3'te bir oranında azaltan bir ilaç olduğu duyuruldu. Devamını oku...
- Lufthansa, 22 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor. Devamını oku...
- Trump'tan şaşırtan yanıt: Test yapmayı bırakırsak daha az vaka olur. Devamını oku...
- Avusturya, bazı alanlarda zorunlu maske kullanımı kuralını kaldırdı. Devamını oku...
- Instagram, sosyal medyada haber alma platformu olarak Twitter'ın yerini almaya hazırlanıyor. Reuters Dijital Haberler Enstitüsü'nün yayımlanan son raporuna göre haber kaynağı olarak fotoğraf paylaşım platformu Instagram, Twitter'ın yerine geçmek üzere. - Devamını oku...
- Youtuber'ların kanal ve takipçi yitirme korkusu ruhsal bozuklukla sonuçlanabiliyor - Devamını oku...
- Time'a göre 2020'nin en iyi 10 dizisi - Devamını oku...
- Bilim insanları, milyonlarca yıl önce yaşamış 2 ayağı üzerinde yürüyebilen bir timsah türü keşfetti. - Devamını oku...
Magazin
- Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar’ı evine kadar gidip tehdit eden sapık hayranı, psikolojik rahatsızlığı olması gerekçesiyle serbest bırakıldı. Avşar “O raporlu bir deli, çok korkuyorum” diyerek isyan etti. - Devamını oku...
- Yeşilçam’ın usta ismi Coşkun Göğen 75 yaşında... - Devamını oku...
- Şarkıcı Ferdi Tayfur’un eski eşi ve oyuncu Necla Nazır, bilgilerini kullanarak sahte sözleşme hazırlayıp kendisini 3 milyon dolara satmaya hazırlandığı ev üzerinden dolandırmaya çalışan şüpheliden şikâyetçi oldu. - Devamını oku...
- Arda Türkmen yeni sevgilisi Melodi Erbirliler’le görüntülendi. - Devamını oku...
- Acun Ilıcalı'nın açıklamasından kısa bir süre sonra Seda Sayan'ın 'O Ses Türkiye'den ayrıldığı ortaya çıktı. Seda Sayan'ın yerine gelecek isim merak konusuydu. O isim netlik kazandı! Seda Sayan'ın yerine yeni sezonda jüri koltuğuna Ebru Gündeş oturacak. - Devamını oku...
Spor
- Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılan Fernando Muslera, bugün ameliyat edildi. Muslera, ameliyattan önce Uruguay basınına konuştu. Radyo kanalı Tuya y Mia'ya konuşan Muslera, sakatlığıyla ilgili görüşlerini paylaştı. - Devamını oku...
- Fatih Terim Max Kruse'yi, Ali Koç Muslera'yı ziyaret etti. Galatasaray'da ayağındaki kırık nedeniyle ameliyat olan Muslera ve Fenerbahçe'de apandisit nedeniyle ameliyat olan Max Kruse aynı hastanede yatıyor. - Devamını oku...
- Işıl Alben Galatasaray'dan neden ayrıldı? - Devamını oku...
- Muharrem Usta, Trabzonspor'daki alacaklarından vazgeçti. Kulüpten alacağı 38 milyon 438 bin 477 TL'den vazgeçen Usta, Ağaoğlu yönetimiyle görüşerek uzlaşma sağladı. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Kabak çorbası
- Fırında soslu balık
- Güveçte mantar
- Cennet çamuru tatlısı
Günün videosu: Sarımsaklı Plajı'nı domuzlar bastı, Hülya Avşar tedirgin
Günün bulmacası
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