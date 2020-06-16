Akşam Postası | 16 Haziran 2020

Time'a göre 2020'nin en iyi 10 dizisi -

Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar’ı evine kadar gidip tehdit eden sapık hayranı, psikolojik rahatsızlığı olması gerekçesiyle serbest bırakıldı. Avşar “O raporlu bir deli, çok korkuyorum” diyerek isyan etti. - Devamını oku...

Yeşilçam’ın usta ismi Coşkun Göğen 75 yaşında... - Devamını oku...

Şarkıcı Ferdi Tayfur’un eski eşi ve oyuncu Necla Nazır, bilgilerini kullanarak sahte sözleşme hazırlayıp kendisini 3 milyon dolara satmaya hazırlandığı ev üzerinden dolandırmaya çalışan şüpheliden şikâyetçi oldu. - Devamını oku...

Arda Türkmen yeni sevgilisi Melodi Erbirliler’le görüntülendi. - Devamını oku...