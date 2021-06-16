Türkiye Akşam Postası | 16 Haziran 2021

Akşam Postası | 16 Haziran 2021

Türkiye

Akşam Postası | 16 Haziran 2021

Akşam Postası yine kapını çalıyor! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisi'ne hitap etti. - MHRS'de Çin aşısı Sinovac için randevular yeniden açıldı. - Düğünlerde yeni dönem 1 Temmuz itibariyle başlıyor! Antalya'nın Kaş ilçesine Haziran ayında kar yağdı. - Türkiye Galler maçında ilk 11'ler belli oldu. - Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında PSV Eindhoven ile eşleşti. Daha fazlası için Akşam Postası.

16 Haziran 2021, Çarşamba 17:54 Son Güncelleme:
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Azerbaycan Milli Meclisi'ne hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Türkiye olarak bugün biz Azerbaycan'ın yanındayız bütün dünya bilsin ki yarın da yanında yer alacağız.' dedi. -Devamını oku...

MHRS'de Çin aşısı Sinovac için randevular yeniden açıldı -Devamını oku...

Holding önündeki dehşette yeni gelişme! 3.3 milyon liralık o çanta… -Devamını oku...

Düğünlerde yeni dönem 1 Temmuz itibariyle başlıyor! -Devamını oku...

Okulda iskele çöktü! İki işçi hayatını kaybetti -Devamını oku...

Antalya'nın Kaş ilçesine Haziran ayında kar yağdı -Devamını oku...

ABD lideri Biden ve Rusya lideri Putin ilk kez yüz yüze geldi. CNN muhabiri iki liderin görüşmesinden kaotik anların yaşandığını bildirdi.  -Devamını oku...

Sinovac aşısı olanlardan karantina istenmeyecek! -Devamını oku...

Tac Mahal'de 2 ay sonra bir ilk! -Devamını oku...

Merve Dizdar, sosyal medya hesabından eşi Gürhan Altundaşar ile hakkında çıkan ayrılık iddialarına yanıt verdi. - Devamını oku﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Şarkıcı Rafet El Roman’ın vefat eden 90 yaşındaki babası İsmail Yaşdut’un cenazesi Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde toprağa verildi. - Devamını oku

‘İmparator’ lakaplı İbrahim Tatlıses’in bugün kalp krizi geçirdiği iddia edildi. Çıkan iddiaları Mehmet Ali Erbil, yalanladı. - Devamını oku

Bahadır Tatlıöz'ün müzisyen babası Nail Tatlıöz, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yaşamını kaybetti. - Devamını oku

Türkiye Galler maçında ilk 11'ler belli oldu - Devamını oku...

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki rakibi PSV Eindhoven oldu. Hollanda ekibini yakından tanıyalım. - Devamını oku...

Sivasspor Konferans Ligi'nde Sileks - Petrocub maçının galibiyle eşleşecek. - Devamını oku...

Galatasaray tarihinin ilk yabancı kaptanı Fernando Muslera 35 yaşına girdi. 16 Haziran 1986 doğumlu Muslera için kulüp hesaplarından da paylaşım yapıldı. - Devamını oku...

Hataysporlu Jean-Claude Billong, 7-0'lık Beşiktaş maçındaki performansı nedeniyle eleştirilmişti. Billong hakkında çirkin iddialar da ortaya atılmıştı. Kamerunlu oyuncu ilk kez konuştu. - Devamını oku...

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