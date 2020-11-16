Akşam Postası | 16 Kasım 2020
Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte günün öne çıkan haberlerinden bazıları: Ümit Özdağ, İYİ Parti'den ihraç edildi. İçişleri Bakanlığı "İmamoğlu'na Kanal İstanbul soruşturması açıldı" iddiasını yalanladı. Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin tezkere TBMM'ye sunuldu. ABD Başkanı Trump ilk geri adımı attı. Mustafa Cengiz yönetimine verilen idari ibrasızlık kararı iptal edildi. Cengiz, isterse seçimde aday olabilecek. Devamı için Akşam Postası'nı oku.
16 Kasım 2020, Pazartesi 17:50 Son Güncelleme:
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Gündem
- İçişleri Bakanlığı "İmamoğlu'na Kanal İstanbul soruşturması açıldı" iddiasını yalanladı. Devamını oku...
- Ümit Özdağ, İYİ Parti'den ihraç edildi. Devamını oku...
- İstanbul'da 5 ilçe corona virüs alarmı veriyor. Devamını oku...
- Bakan Selçuk'tan, okulların tamamen açılmasıyla ilgili açıklama.Devamını oku...
- Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili 4 kişi hakkında iddianeme hazırlandı. Devamını oku...
- Corona virüs testi pozitif çıkanlar ne yapmalı? İşte 11 öneri. Devamını oku...
- Hatalı cam balkon yüzünden 4 kişilik aile ölümle pençeleşiyor.Devamını oku...
- Özel hastanelerde kriz: Vakaları devlet hastanesine yönlendiriyorlar.Devamını oku...
Dünya
- Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin tezkere TBMM'ye sunuldu. Devamını oku...
- ABD'li şirket Moderna'nın corona virüs aşısı yüzde 94,5 etkili oldu. Devamını oku...
- ABD Başkanı Trump ilk geri adımı attı. Devamını oku...
- Coronadan ölenlerin cesetlerini para karşılığı taşıyorlar! O anlar kamerada. Devamını oku...
Magazin
- Beş yaşındayken babasının boğazına bıçak dayadığı ve taciz ettiği yönünde yaptığı açıklamalar hakkında konuşan Cansu Taşkın, "Tanımadığım bir baba portföyü. Para amaçlı gelmeseydi, affedebilirdim" dedi. Devamını oku...
- Bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Kerimcan Durmaz ve Selin Ciğerci küsmüştü. Herkes bu küslüğün sebebini merak etse de ikili bu konuda hiç açıklama yapmamıştı. Aradan geçen zamanın ardından Kerimcan Durmaz'dan bir Selin Ciğerci itirafı geldi. Devamını oku...
- Son günlerin çok konuşulan dizisi Bir Başkadır'ın ilk yayınlanan kadrosunda ismi geçen Nihal Yalçın'ın Öykü Karayel'e gelen övgülere tepkisi şaşırttı. Devamını oku...
- Bu yıl 46’ncısı düzenlenen People’s Choice (Halkın Seçimi) Ödülleri sahiplerini buldu. Jennifer Lopez 'Halkın İkonu' ödülünü alırken Tyler Perry’ye 'Halkın Şampiyonu' ödülü verildi. Devamını oku...
Spor
- Mustafa Cengiz yönetimine verilen idari ibrasızlık kararı iptal edildi. Cengiz, isterse seçimde aday olabilecek. - Devamını oku...
- Galatasaray'da Christian Luyindama sakatlık kurbanı oldu. Yine milli takımda sakatlanan Kongolu oyuncunun kasığından sakatlandığı ve 3 ila 4 hafta takımdaki yerini alamayacağı belli oldu. - Devamını oku...
- Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, Hollanda 21 yaş altı takımında sakatlandı. Ferdi'nin kadrodan çıkarıldığı açıklanırken oyuncunun Türkiye'ye döndükten sonra durumunun netleşeceği belirtildi. - Devamını oku...
- Fenerbahçe'nin Karagümrük ile oynadığı hazırlık maçında elmacık kemiği kırılan kaleci Harun Tekin ameliyat oldu. Başarılı bir operasyon geçiren Tekin'in 1 gece hastanede kalacağı, 3 hafta sonra ise maske ile antrenmanlara başlayacağı bildirildi. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Kabak çorbası
- Mücver
- Körili tavuklu pilav
- Kazandibi
Günün videosu
Ardahan merkezde yiyecek bulabilmek için yerleşim yerine inen kurt, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.