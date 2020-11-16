Akşam Postası | 16 Kasım 2020

Beş yaşındayken babasının boğazına bıçak dayadığı ve taciz ettiği yönünde yaptığı açıklamalar hakkında konuşan Cansu Taşkın, "Tanımadığım bir baba portföyü. Para amaçlı gelmeseydi, affedebilirdim" dedi.

Bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Kerimcan Durmaz ve Selin Ciğerci küsmüştü. Herkes bu küslüğün sebebini merak etse de ikili bu konuda hiç açıklama yapmamıştı. Aradan geçen zamanın ardından Kerimcan Durmaz'dan bir Selin Ciğerci itirafı geldi.