Akşam Postası | 16 Kasım 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meral Akşener'e küfür tepkisi: Bunda ne adap var ne de edep! -Devamını oku...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti -Devamını oku...

Bahçeli'den önemli EYT ve 3600 ek gösterge açıklaması! -Devamını oku...

Diyarbakır'da bombalı eylem hazırlığında olan 2 şüpheli yakalandı -Devamını oku...

Bakan Akar: TSK envanterinde kesinlikle kimyasal silah yok -Devamını oku...

Sahte peygamberin cezası belli oldu! -Devamını oku...

AB'den flaş seyahat kararı! Vatandaş olmayanlardan para alınacak -Devamını oku...

Rus yetkililer 27 dakika arayla birbirini yalanladı -Devamını oku...

2019 yılında nikah masasına oturan Ahmet Dursun ve Asena Demirbağ'dan üzücü haber geldi. İkili boşanacaklarını duyururken, Demirbağ "Çocuğumu babasız büyütmek istemiyorum" dedi. - Devamını oku...

Burak Özçivit'in 'zincirleme şekilde alenen hakaret' suçundan dört yıl bir ay hapsi isteniyor. Ünlü oyuncu, önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Beykoz 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak. İşte Burak Özçivit hakkındaki iddialar... - Devamını oku...

Gülse Birsel 2017 yılında yayınlanan ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan filmi 'Aile Arasında' ile ilgili bir itirafta bulundu. - Devamını oku...

Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Ünlü sosyal medya fenomeni fenomenine Acun Ilıcalı'dan bomba bir teklif gitti. - Devamını oku...

Şubat 2019'da popçu Demet Akalın ile barıştığı için Alişan'la arası açılan Ece Erken, dört ay önce ünlü şarkıcı ile küslüğü bitirmişti. Bir ödül töreninde sunuculuk yapan Erken, Alişan ile nasıl barıştıklarını anlattı. - Devamını oku...

Türkiye Karadağ ile kader maçına çıkıyor! Play-off, rakiplerimiz, muhtemel 11 ve tüm ihtimaller... - Devamını oku...

Karadağ bu akşam oynanacak Türkiye maçı öncesi virüs vakasıyla sarsıldı. - Devamını oku...

Benjamin Mendy'nin 2 olan tecavüz davası sayısı 6'ya yükseldi - Devamını oku...

Galatasaray Kulübü, pazar günü Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesi bilet devir işlemlerinin iptal edildiğini açıkladı. - Devamını oku...

Galatasaray'da derbi öncesi Morutan şoku! Milli takımda sakatlandı - Devamını oku...



