Akşam Postası | 16 Mart 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! Esnafa vergi muafiyetiyle ilgili yeni müjde! Bakan Elvan açıkladı. İçişleri Bakanlığı'ndan yeni 'denetim' genelgesi! Toplu taşıma araçları, restoran ve kafeler denetlenecek. Antalya'da dehşet! Lüks villada aynı aileden 4 kişi ölü bulundu! Türk futbolunun efsane isimlerinden 'Papaz Erhan' lakaplı Erhan Önal 64 yaşında hayatını kaybetti. Fernando Muslera, 3 yıllık yeni sözleşmeyi imzaladı. Daha fazlası için Akşam Postası.
16 Mart 2021, Salı 18:01 Son Güncelleme:
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- Esnafa vergi muafiyetiyle ilgili yeni müjde! Bakan Elvan açıkladı: Kalıcı olacak. Devamını oku...
- İçişleri Bakanlığı'ndan yeni 'denetim' genelgesi! Toplu taşıma araçları, restoran ve kafeler... Devamını oku...
- Antalya'da dehşet! Lüks villada aynı aileden 4 kişi ölü bulundu! Korkunç detaylar ortaya çıktı.Devamını oku...
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- Harika Avcı’nın evinde bulunan 1 milyon 568 bin lirasını çaldığı iddiasıyla yargılanan hizmetli, bu kez ünlü şarkıcıyı yaraladığı gerekçesiyle hakim karşısına çıkacak. Harika Avcı, yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili yüzleştiği hizmetlisiyle aralarında çıkan tartışmada, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığını ve bir dişinin çatladığını belirtti. Devamını oku...
- Ebru Şallı, Çağla Şıkel’in programına katıldı. Konu, geçen yıl nisan ayında kaybettiği oğlu Pars’a gelince, hem Çağla Şıkel hem de Ebru Şallı gözyaşlarına boğuldu. Devamını oku...
- Murat Dalkılıç ile uzun soluklu ilişkisini bitirdikten sonra Kerem Bürsin ile aşk yaşadığı dedikoduları çıkan Hande Erçel hakkında müthiş bir iddia ortaya atıldı. Devamını oku...
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- Bir süredir Kanye West ile evliliğinin bitmesiyle gündeme gelen Kim Kardashian, önceki gece Los Angeles'ta çıktığı yemek öncesi objektiflere yansıdı. Beyaz uzun bir elbise giyen reality show yıldızının boşanma arifesinde olmasına rağmen moralinin yerinde olduğu dikkatlerden kaçmadı. Devamını oku...
- Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, 3 yıllık yeni sözleşmeyi imzaladı. Yıllık ücreti 2.5 milyon euro. - Devamını oku...
- Kariyerinde hem Galatasaray'da hem Fenerbahçe'de oynamış, Türk futbolunun efsane isimlerinden 'Papaz Erhan' lakaplı Erhan Önal 64 yaşında hayatını kaybetti. - Devamını oku...
- İngiltere Premier Lig'de 28. hafta maçında Liverpool, Wolverhampton'ı 1-0 yendi. Ozan Kabak 90 dakika sahada kaldı ve iyi bir performans gösterdi. Ozan, zorlu karşılaşmada 'maçın adamı' seçildi. - Devamını oku...
- Galatasaray'ın flaş transferi Mostafa Mohamed cüzdanını ve pasaportunu çaldırdı. Önceki hafta bir alışveriş merkezinde sırt çantası çalınan Mısırlı oyuncunun eşyalarını çalan hırsız, kameralara takıldı. Ancak hırsız henüz yakalanamadı. - Devamını oku...
- Fenerbahçe yönetimi Erol Bulut'u gönderme durumuna karşı B planı yapıyor. Hedefte ise Almanya Milli Takımı'ndan ayrılma kararı alan Löw var. - Devamını oku...
- Rapid Wien forması giyen Ercan Kara ve Yusuf Demir, milli takım tercihlerini açıkladı. İki oyuncu da Avusturya forması giyecek. Oyuncuların menajeri Sertan Güneş ise bunun nedenini açıkladı. - Devamını oku...
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- TERBİYELİ SEBZE ÇORBASI
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