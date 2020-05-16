Akşam Postası | 16 Mayıs 2020

Gündem

1915 Çanakkale Köprüsü'nün 32 bloktan oluşan kırmızı beyaz kulelerinin son bloğu yapılan tören ile yerine yerleştiriliyor. -Devamını oku...

Adana'da termometreler sıcağa dayanamadı. -Devamını oku...

Uşak'ta 26 berberin corona virüs testi pozitif çıktı. -Devamını oku...

Karantina Adası için restorasyon çalışmaları başlıyor. -Devamını oku...

17 AVM'de yüzlerce iş yeri denetlendi. -Devamını oku...

İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde corona virüs denetimlerinin yapıldığı duyuruldu. -Devamını oku...

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Yaycı, Genelkurmay Başkanlığı emrine atandı. -Devamını oku...

3 ile daha maske zorunluluğu getirildi. -Devamını oku...





Dünya

Trump o ismi görevden aldı. -Devamını oku...

Köpekler corona virüs için eğitilecek. -Devamını oku...

Dünyayı etkisi altına alan corona virüse karşı mücadelede iki ülke hastalığı yendiğini duyurdu. -Devamını oku...

İran normalleşme takvimini açıkladı. -Devamını oku...

Spor

Galatasaraylı isimden önemli corona virüs açıklaması. -Devamını oku...

TFF Başkanı Özdemir'den maçların seyircili oynanması açıklaması. -Devamını oku...





Magazin

Gönül Yazar, kendisinden 32 yaş küçük sevgilisi Rüzgar Mağden ile ayrıldıklarını açıkladı. 2. Sayfa programına konuşan Yazar, 'Beni Allah korudu' dedi. -Devamını oku...

Sezen Aksu'dan sürpriz şarkı: Kesmezse daha çok şarkı var. - Devamını oku...

Barış Manço’nun ağabeyi Savaş Manço hayatını kaybetti. - Devamını oku...

Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen ayrıldı. - Devamını oku...

MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson ile evli olan Biricik Suden'in, corona virüs testi yaptırdığı ortaya çıktı. - Devamını oku....





Günün iftar menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün iftar menüsü!