Akşam Postası | 16 Mayıs 2020
Türkiye ve dünya gündeminde neler olduğunu özetledik. İşte bir bakışta bugün...
16 Mayıs 2020, Cumartesi 17:42 Son Güncelleme:
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Gündem
1915 Çanakkale Köprüsü'nün 32 bloktan oluşan kırmızı beyaz kulelerinin son bloğu yapılan tören ile yerine yerleştiriliyor. -Devamını oku...
Adana'da termometreler sıcağa dayanamadı. -Devamını oku...
Uşak'ta 26 berberin corona virüs testi pozitif çıktı. -Devamını oku...
Karantina Adası için restorasyon çalışmaları başlıyor. -Devamını oku...
17 AVM'de yüzlerce iş yeri denetlendi. -Devamını oku...
İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde corona virüs denetimlerinin yapıldığı duyuruldu. -Devamını oku...
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Yaycı, Genelkurmay Başkanlığı emrine atandı. -Devamını oku...
3 ile daha maske zorunluluğu getirildi. -Devamını oku...
Dünya
Trump o ismi görevden aldı. -Devamını oku...
Köpekler corona virüs için eğitilecek. -Devamını oku...
Dünyayı etkisi altına alan corona virüse karşı mücadelede iki ülke hastalığı yendiğini duyurdu. -Devamını oku...
İran normalleşme takvimini açıkladı. -Devamını oku...
Spor
Galatasaraylı isimden önemli corona virüs açıklaması. -Devamını oku...
TFF Başkanı Özdemir'den maçların seyircili oynanması açıklaması. -Devamını oku...
Magazin
Gönül Yazar, kendisinden 32 yaş küçük sevgilisi Rüzgar Mağden ile ayrıldıklarını açıkladı. 2. Sayfa programına konuşan Yazar, 'Beni Allah korudu' dedi. -Devamını oku...
Sezen Aksu'dan sürpriz şarkı: Kesmezse daha çok şarkı var. - Devamını oku...
Barış Manço’nun ağabeyi Savaş Manço hayatını kaybetti. - Devamını oku...
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen ayrıldı. - Devamını oku...
MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson ile evli olan Biricik Suden'in, corona virüs testi yaptırdığı ortaya çıktı. - Devamını oku....
Günün iftar menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün iftar menüsü!
- Yeşil mercimek çorbası
- Tavuklu kağıt kebabı
- Pancarlı pilav
- İstiridye tatlısı