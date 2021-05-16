Akşam Postası | 16 Mayıs 2021

İçişleri Bakanlığı'ndan kademeli normalleşme genelgesi! Sokağa çıkma yasakları, seyahat izni..posta.com.tr/son-dakika-icisleri-bakanligindan-kademeli-normallesme-genelgesi-sokaga-cikma-yasaklari-2330024" target="_blank"> .Devamını oku...

İstanbul'daki dolu yağışıyla ilgili son dakika açıklaması! 'Tüm Türkiye'de karşılaşacağız' Devamını oku...

Seyahat izin belgesi şartı kalktı mı? Devamını oku...

65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Devamını oku...

Kamu mesai saatleri değişti mi? Memurlar dikkat! İçişleri Bakanlığı açıkladı. Devamını oku...

Kafe ve restoranlar için normalleşme genelgesi! Açık olan iş yerleri hangileri? İşte paket servis yapılacak saatler... Devamını oku...

18 yaş altı normalleşme sürecinde toplu ulaşım araçlarını kullanabilecek mi? Devamını oku...

Düğünler için İçişleri Bakanlığı'ndan genelge! Düğünler ne zaman başlayacak? Devamını oku...

Birleşmiş Milletler'den İsrail ve Filistin'e flaş çağrı. Devamını oku...

İstifa edip itiraf etti! Eski yüzbaşıdan İsrail Ordusu hakkında bomba açıklama. Devamını oku...

İsrail bu kez Gazze'deki sağlık merkezini vurdu! Devamını oku...

Türkiye'den ABD'ye gitti milyonlar kazandı! Dünya onu konuşuyor…Devamını oku...

Efsane dizi Aşk-ı Memnu'da Cemile karakterine hayat veren oyuncu Pelin Ermiş, değişimiyle herkesi şaşırtıyor. Ermiş'in son görüntüsü ile hayranlarından tam not aldı. Herkes tarzını çok sevdi. - Devamını oku...

Yeniköy sahilinde güneşli havanın tadını çıkaran Mehmet Ali Erbil'in keyfi yerindeydi. Kaçış sendromu hastalığı sonrası yürümekte güçlük çeken 64 yaşındaki Erbil, muhabirlerle sohbet etti. - Devamını oku...

Etiler’de bir marketten sebze alırken görüntülenen Onur Büyüktopçu, karantina günlerinde beslenmesine dikkat ettiğini söyleyen Büyüktopçu, 10 kilo verdiğini açıkladı. - Devamını oku...

Şarkıcı Bengü, Ağustos 2018'de iş insanı Selim Selimoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, ağustos ayında evliliklerini bebekle taçlandırmıştı. İlk kızları Zeynep'i kucaklarına alan çiftten müjdeli bir haber daha geldi. Şarkıcı Bengü, ikinci kez hamile olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu. 14 haftalık hamile olan Bengü, bebeğinin cinsiyetini de açıkladı. - Devamını oku...

Özgü Namal, eşi Ahmet Serdar Oral ile birlikte yaşadığı ve ölümünün ardından bir daha dönmediği köydeki evini kira süresi dolmadan boşalttı. - Devamını oku...

Instagram başta olmak üzere sosyal medya hesap hırsızlığı son dönemde yeniden artışa geçti. Kişisel mahremiyeti hiçe sayarak vatandaşları zor durumda bırakan siber dolandırıcılar, bir de tehditle para istiyor. - Devamını oku...

Süper Lig'de bu sezon 2 Ankara takımı da küme düştü. Hem Gençlerbirliği hem de Ankaragücü lige veda etti ve 40 yıl sonra Süper Lig'de ilk kez başkent takımı kalmadı. - Devamını oku...

Beşiktaş'ta hem Ahmet Nur Çebi hem de Emre Kocadağ, Sergen Yalçın'a yeni sözleşme teklif edileceğini açıkladı. - Devamını oku...

Dün akşam oynanan FA Cup finalinde Leicester City, sezonun flaş takımı Chelsea'yi 1-0 yenmeyi başardı ve kupayı kazandı. Leicester'ın cengaveri Çağlar Söyüncü ise FA Cup'ı kazanan ilk Türk futbolcu oldu. - Devamını oku...

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

KABAK ÇORBASI

EV MANTISI

KADAYIFLI MUHALLEBİ

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