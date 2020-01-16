Akşam Postası | 16 Ocak 2020

Gündem

Beştepe'de 2019 yılı değerlendirme toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Faiz inmesi gerekli" dedik. Faiz indi, iniyor ve bugün yine bir açıklama yapılacak" dedi. Devamını oku...

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, yeni partilere yönelik ihtiyaç ile ilgili OPTİMAR Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir’e sorduğu soruları köşesine taşıdı. Yeni parti kurulmalı mı? “Yeni parti kurulmalı” diyenlerin tek bir partide toplanması mümkün mü? Devamını oku...

Milli Savunma Bakanlığı 2020 yılının bedelli askerlik ve dövizle askerlik kılavuzu ve ücretlerini paylaştı. Devamını oku....

Eski Kara Kuvvetleri Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı korgeneral Metin İyidil tutuklandı. Devamını oku...

Merkez Bankası faizi 75 baz puan düşürerek yüzde 11,25'e çekti. Devamını oku...

Öğretmenlerin maaşlarını alamadıkları gerekçesi ile başlayan Doğa Koleji devrinde son aşamaya gelindi. İTÜ’ye devri ticaret kayıtlarında tescil edildi. Devamını oku...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kurum içi naklen tayin ile yer değişikliği yapılan personelin eşi hakkında yeni bir duyuru paylaştı. Devamını oku...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adalar'daki fayton ve bu faytonlar için kullanılan atları yaklaşık 75 milyon liraya satın alarak kamulaştıracağını duyurdu. Devamını oku...





Dünya

Libya'da meşru yönetime karşı isyan yürüten silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Berlin Konferansı'nda yer almayı kabul etti. Devamını oku...

Avustralya'yı mega felaket korkusu sarmışken, çok fazla su içmelerini engellemek amacıyla 5 bin yabani deve, dünyanın dört bir yanından gelen eleştirilere rağmen helikopterlerden tüfeklerle açılan ateşle öldürüldü. Devamını oku...

Dünya Sağlık Örgütü, Çin'den dünyaya yayılabilecek yeni bir zatürre virüsüyle ilgili uyarıda bulundu. Japonya'da, kısa süre önce Çin'i ziyaret etmiş bir kişide görülen virüsün, tüm dünyaya yayılmasından endişe ediliyor. Devamını oku...

Uganda'da 2 hafta önce evlendirilen imam karısının erkek olduğu ortaya çıkınca görevden alındı. İmam, "Sesi inceydi, kadın gibiydi. 2 hafta önce evlendik, cinsel ilişkiye giremedik. Bana sürekli regl döneminde olduğunu söylüyordu" dedi. Devamını oku...





Spor

Emre Mor'a talip olan Brentford'ta 5 Danimarkalı oyuncu, Danimarka doğumlu olan Emre Mor için olumsuz rapor verince transfer rafa kalktı. - Devamını oku...

Fenerbahçe'nin sportif direktörü Damien Comolli istifa etti. - Devamını oku...

Kayserispor'da Bernard Mensah kadro dışı kaldı. Başkan Berna Gözbaşı, Mensah için 'oğlum' demişti. - Devamını oku...

Naomi Osaka, Twitter'dan paylaştığı fotoğrafta Serena Williams'a 'anne' dedi - Devamını oku...





Günün iyi haberi

Avustralya eylül ayından beri felaketi yaşıyor. Yangınlarda binlerce ağaç kül oldu. Dünyada sadece 200 tane kalan Wolemi çamları, zarar verilmemesi için yeri gizli tutuluyordu. Yangında da özel bir operasyonla kurtarıldı. - Devamını oku...





Günün videosu

ABD'de sahilde dalgaları izleyen turistler denizin bir anda kabarması nedeniyle kendilerini dalgaların içinde buldu. Turistler bir süre dalgalar arasında sürüklendi. - Devamını oku...





Günün şarkısı