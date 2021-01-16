Akşam Postası | 16 Ocak 2021

ABD'nin aşı önceliği sıralaması tartışmalara neden oldu

Instagram’daki ‘populising’ hesabı aylardır magazin ortamlarını birbirine katıyor. Bazen isim vererek bazen gizleyerek verdiği dedikodular hepimizin ağzını açık bıraktı. - Devamını oku...

Türk müziğinin önemli bestecisi ve eğitmeni Muammer Sun bu sabah Ankara'da vefat etti. - Devamını oku...

Hande Erçel ile aynı dizide rol aldığı partneri Kerem Bürsin arasında aşk haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Kerem Bürsin'in annesi Çiğdem Hanım da oğlunun rol arkadaşına bayılıyor. Çiğdem Hanım'dan Hande Erçel'e övgü dolu sözler geldi. - Devamını oku...

Ebru Polat, bir bankada duran paralarının kaybolduğunu iddia ederek, ilgili bankayı etiketledi. Polat, parasının uçtuğunu iddia etti. - Devamını oku...