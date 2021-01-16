Akşam Postası | 16 Ocak 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte öne çıkan bazı haberler: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Açık Öğretim Okulları sınavları hakkında açıklama yaptı. Günlerdir beklenen kar yağışı İstanbul'da etkili olmaya başladı. Hamside av yasağı süresi uzatıldı. Daha fazlası için Akşam Postası'nı oku.
16 Ocak 2021, Cumartesi 17:45 Son Güncelleme:
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- Bakan Selçuk'tan Açık Öğretim Okulları sınavı açıklaması -Devamını oku...
- İstanbul'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı -Devamını oku...
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Magazin
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Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Domates çorbası
- Biber dolması
- Dereotlu kabak tarator
- Trileçe