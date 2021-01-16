Türkiye Akşam Postası | 16 Ocak 2021

Akşam Postası | 16 Ocak 2021

Türkiye

Akşam Postası | 16 Ocak 2021

Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte öne çıkan bazı haberler: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Açık Öğretim Okulları sınavları hakkında açıklama yaptı. Günlerdir beklenen kar yağışı İstanbul'da etkili olmaya başladı. Hamside av yasağı süresi uzatıldı. Daha fazlası için Akşam Postası'nı oku.

16 Ocak 2021, Cumartesi 17:45 Son Güncelleme:
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Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

  • Domates çorbası
  • Biber dolması
  • Dereotlu kabak tarator
  • Trileçe

Tarifler için tıklayın.


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