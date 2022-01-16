Akşam Postası | 16 Ocak 2022

PCR testleriyle ilgili yeni karar! Uçuşlarda istenmeye devam edecek. Devamını oku...

Tepki çığ gibi! Müşteri kuyruğu olan tantunici şimdi sinek avlıyor. İşletmeciden açıklama geldi. Devamını oku...

Meteoroloji tarih verdi: Kara kış geliyor, günlerce sürecek. Devamını oku...

Emeklinin zamlı maaşı yarın hesapta. Devamını oku...

Ege Denizi Gökçeada açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem oldu.Devamını oku...

Amazon, FedEx ve UPS kargolarını taşıyan tren vagonları yağmalandı. Devamını oku...

Çin’deki kriz Türk dericilere yaradı! Sipariş yağıyor. Devamını oku...

Dünya'nın manyetik alanında oluşan bir yırtık nedeniyle Kuzey Işıkları, geçtiğimiz günlerde İsveç'in başkentinde görüntülendi. Fantastik görüntüler oluşturdu! Herkes yukarı baktı. Devamını oku...

Acun Ilıcalı ile Zeynep Yılmaz'ın kızı Leyla Ilıcalı ve arkadaşı Yasmin'in içinde bulunduğu cip, Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda kontrolden çıktı, ormana doğru sürüklendi. Zeynep Yılmaz, sosyal medya hesabından kızının ve arkadaşının sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Devamını oku...

Survivor All-Star'da 'Sürgün' adı verilen ve Acun Ilıcalı'nın bizzat tanıttığı uygulamada, ilk sürgün edilen ünlüler takımından Birsen oldu. Birsen'in gece yaşadığı korku dolu anlar dikkat çekti. Devamını oku...

Türkiye'de tiyatronun gelişmesine önemli katkı sağlayan ve birçok ismi sanat dünyasına kazandıran Prof. Dr. Bozkurt Kuruç 86 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bozkurt Kuruç, bir dönemin efsane dizilerinden Kurtlar Vadisi'nde 'Ahmet Kudret Hazarbeyoğlu' karakterine hayat vermişti. Devamını oku...

Bir süredir aşk yaşadığı iddia edilen Hande Doğandemir ve Onur Tuna iddialara son noktayı koydu. Ünlü oyuncular sosyal medyada yaptıkları yorumlarla dikkat çekti. Devamını oku...

Geçtiğimiz haftalarda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeniden ekranlara döneceği iddiası Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sevenlerini heyecanlandırmıştı. Dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, çıkan iddialar sonrası açıklama yaptı. Devamını oku...

Ömer Faruk Yurtseven Philadelphia karşısında kariyer rekorunu kırdı: 22 sayı ve 11 ribaund - Devamını oku...

Galatasaray sportif direktör olarak Mario Branco ile anlaştı. - Devamını oku...

Avustralya Açık tenis turnuvasında Novak Djokovic krizi son buldu. Djokovic, federal mahkemenin de vize iptalini onamasıyla turnuvadan resmen men edildi. - Devamını oku...

Işıtan Gün istifa edecek mi? Galatasaray'da şimdi de tweet krizi - Devamını oku...