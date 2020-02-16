Akşam Postası | 16 Şubat 2020

Gündem

İş dünyasına seslenen Erdoğan, "AR-GE istihdam desteği veriyoruz. Faizler düşmüş vaziyette. Şimdi üreticinin ciddi anlamda yatırım zamanıdır." dedi. Devamını oku...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüşmesiyle ilgili olarak, ''İdlib'de saldırganlığın durması ve artık kalıcı ateşkes tesis edilmesi gerektiğini söyledik” dedi. Devamını oku...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının 19 Mayıs tarihinde açılacağını duyurdu. Devamını oku...

Konya'da şiddet gören kadını kurtarmak isterken katil olan Kadir Şeker’i haklı çıkaracağı iddia edilen yeni bir ifade ortaya çıktı. Devamını oku...

Prof. Dr. Canan Karatay, “Koronavirüs salgınına karşı aşı yapamazsınız." dedi. Devamını oku...





Dünya

Çin Merkez Bankası, salgının yayılmasını engellemek için banknotları 'karantina altına' aldı. Devamını oku...

İran ile Irak'ın, ABD tarafından öldürülen Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldürülmesiyle ilgili takip komitesi kurma konusunda uzlaştıkları bildirildi.Devamını oku...

Hayatının son 16 yılını İsviçre'nin Basel şehrinde geçiren Hayrünissa Güngör Sayın 2019 yılında vefat etti. Vefatının ardından Basel Şehri Miras Dairesi, Hayrünissa Hanım'ın servetinin varislerini aramaya başladı.Devamını oku...





Luiz Gustavo cezası nedeniyle Galatasaray maçında oynayamayacak. - Devamını oku...

FIFA, Luyindama için Galatasaray'a para ödedi. Milli takımında sakatlanan oyuncu için FIFA, prosedür gereği sarı kırmızılılara 262 bin 500 euro sakatlık bedeli aktardı. - Devamını oku...

Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Hasan Şaş, Alanyaspor maçında yaptığı sportmenliğe aykırı hareketler nedeniyle 2 maçtan men ve 13 bin TL para cezası aldı. Şaş, Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisinde kulübede olamayacak. - Devamını oku...

Aytemiz Alanyaspor evinde Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu. Üst sıralarda tutunma yarışında yara alan Aytemiz Alanyaspor, 7 haftadır maç kaybetmeme serisini sürdürüyordu. - Devamını oku...





Magazin

Konser için Monaco'ya giden TarkanTevetoğlu, sahne öncesi eşiyle Monaco sokaklarını gezdi. Hem konser verip hem de eşi ile tatil yapan Tarkan, romantik pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı. Devamını oku...

Adriana Lima ile Emir Bahadır aşk mı yaşıyor? Devamını oku...

Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin ilişki yaşıyor. Devamını oku...





Günün podcast'i





Günün iyi haberi

ABD'de 5 yaşındaki Noah Woods, evinde çıkan yangını fark etti. İlk önce 2 yaşındaki kız kardeşini uyandırarak evden çıkardı. Daha sonra eve dönüp köpeğini kurtardı ve yan evde yaşayan amcasına yangın çıktığını haber verdi. - Devamını oku...





Günün menüsü

Bugün ne pişirsem diyenler ve lezzetli, farklı alternatifler arayanlar buraya! Tadını çok seveceğiniz, yapımı pratik, birbirini tamamlayan lezzetler günün menüsünde... Eğer "Akşam ne yesek, bugün ne pişirsem? " diyorsanız bu menü tam size göre! İşte damak zevkinize uyacak soğan çorbası tarifi, alinazik tarifi, buhara pilavı tarifi ve cocostar pastası tarifleri.





Günün şarkısı