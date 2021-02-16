Akşam Postası | 16 Şubat 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! Bakan Soylu 'İlk kez açıklıyorum' dedi ve Meclis kürsüsünden duyurdu. Bakan Akar, Gara'da 13 vatandaşımızı şehit eden teröristin kimliğini açıkladı. Kafe ve restoranlar açılıyor: 45 dakika oturma sınırı gelecek. Daha fazlası için Akşam Postası.
16 Şubat 2021, Salı 18:30 Son Güncelleme:
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gara düştü, iş bitti. Devamını oku...
- Bakan Soylu 'İlk kez açıklıyorum' dedi ve Meclis kürsüsünden duyurdu. Devamını oku...
- Bakan Akar, Gara'da 13 vatandaşımızı şehit eden teröristin kimliğini açıkladı.Devamını oku...
- Üniversiteler bahar döneminde hibrit eğitim modeline geçiyor.Devamını oku...
- Kafe ve restoranlar açılıyor: 45 dakika oturma sınırı gelecek.Devamını oku...
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Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
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- Musakka
- Sade bulgur pilavı
- Güllaç
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