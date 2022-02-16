Akşam Postası | 16 Şubat 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KDV indirimi açıklaması: 1-2 ay içinde rafların nasıl düzeldiğini göreceğiz. Devamını oku...

Can Göktuğ Boz’un akıl sağlığı yerinde mi? Samuray kılıcıyla vahşette karar! Devamını oku...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, koronavirüse yakalandı. Devamını oku...

KDV indirimi market fiyatlarına nasıl yansıdı? Kırmızı et, peynir, ayçiçek yağı, bakliyat... Devamını oku...

Anayasa Mahkemesi Sedef Kabaş'ın 'tedbir yoluyla derhal tahliye edilmesi' talebini reddetti. Devamını oku...

Milyonlarca memurun gözü ocak zammından sonra 3600 ek gösterge düzenlemesine çevrildi. Ek göstergeyle ilgili komisyon çalışmaları bugün başlayacak. Bu arada ek gösterge düzenlemesiyle ilgili taslak çalışmalar da oluşmaya başladı. Devamını oku...

NATO ve Kremlin arasında gerilim: Rusya uyarı yapmadan işgal başlatabilir. Devamını oku...

Amerikalı bir kadın, AIDS’e neden olan HIV virüsünden tamamen kurtulan dünyadaki üçüncü kişi oldu. Devamını oku...

2 yıldan fazla süredir kayıp olan 6 yaşındaki kız, kaçıran kişinin merdiven altına yaptığı küçük bir bölmede bulundu. Devamını oku...

İngiltere'de enflasyon son 30 yılın en yüksek seviyesinde. Devamını oku...

Buse Varol ve Alişan çiftinin evliliklerinde son zamanlarda kara bulutlar dolaşıyor. Alişan ve Buse Varol’un geçtiğimiz günlerde ayrı evlerde kaldığı iddiaları magazin kulislerinde konuşuluyordu. Şimdi ise Buse Varol ve Alişan’ın ayrılacağı yönünde çıkan haberler sonrası Alişan'ın eski nişanlısı Eda Erol'un ablası Esra Erol’dan şaşırtan bir hareket geldi. Devamını oku...

Bir dönem Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor forması terleten Özer Hurmacı, 2015 senesinde hayatını Mihriban Hurmacı ile birleştirmişti. Son dönemde yaşadıkları kavgalarla gündeme gelen Mihriban Hurmacı ve Özer Hurmacı cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Devamını oku...

'Survivor All Star 2022'de dün akşam ödül oyunu oynandı. Uzun atlama yarışını ünlüler takımı kazandı. Survivor All Star 2022 yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Mert Öcal, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Sude Burcu'ya çiçek verdi. Bu hareket sonrası Sude ile takım arkadaşı Nisa Bölükbaşı birbirlerine girdi. Devamını oku...

ABD’li manken Bella Hadid (25), iç giyim firması Victoria’s Secret ürünlerini tanıtmak için kamera karşısına geçti. Bella Hadid, manken Imaan Hammam ile birlikte çektirdiği fotoğrafı Instagram’da paylaştı. Devamını oku...

Selin Ciğerci 2019 senesinde hayatını birleştirdiği eski futbolcu Gökhan Çıra ile anlaşmalı olarak Beykoz Adliyesi’nde 10 Eylül 2021 tarihinde resmi olarak yollarını ayırdı. 2022 senesinin ilk haftalarında tekrar görüştüklerini açıklayan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra cephesinde şimdi ise yeni bir gelişme yaşandı. - Devamını oku...

Adana Demirspor - Beşiktaş maçının ardından Demirspor Başkanı Murat Sancak, ilginç bir yorum yaparak Şenol Güneş'in Beşiktaş'la anlaştığını iddia etmişti. Beşiktaş'ın iç işlerine karışan Sancak'a Ahmet Nur Çebi'den cevap geldi. - Devamını oku...

Mbwana Samatta sezon sonu Fenerbahçe'ye dönecek - Devamını oku...

Trabzonspor Medical Park Stadyumu için korkutan rapor! Çökmeler var - Devamını oku...