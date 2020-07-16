Türkiye Akşam Postası | 16 Temmuz 2020

Akşam Postası | 16 Temmuz 2020

Türkiye

Akşam Postası | 16 Temmuz 2020

Günün tüm önemli haberleri Posta ile Akşam Postası'nda. Birçok kategoride öne çıkan haberleri topluca buradan takip edebilirsin. İşte Akşam Postası.

16 Temmuz 2020, Perşembe 17:52 Son Güncelleme:
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Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tarifler günün menüsünde!

  • Mercimek çorbası
  • Ev yapımı mantı
  • Mor lahana salatası
  • Sufle tatlısı 

Tarifler için tıklayın.

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