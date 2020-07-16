Akşam Postası | 16 Temmuz 2020
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16 Temmuz 2020, Perşembe 17:52 Son Güncelleme:
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Gündem
Milli Eğitim Bakanlığı kapsamında yapılan LGS sonuçları açıklandı. -Devamını oku...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs hakkında sosyal medya hesabından 'bu teori bilimsel olarak yanlış' ifadelerini paylaştı. -Devamını oku...
Düşen keşif uçağının kara kutusu bulundu. -Devamını oku...
Rize'de işçiler heyelana yakalandı. -Devamını oku...
Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu. -Devamını oku...
Deniz Yücel davasında karar verildi. -Devamını oku...
Kılıçdaroğlu 395 bin liralık tazminata mahkum edildi. -Devamını oku...
18 ilaç daha geri ödeme listesine alındı. -Devamını oku...
Ayasofya için protokol imzalandı. -Devamını oku...
Dünya
Yunanistan tedbirleri sıkılaştıracak. -Devamını oku...
Spor
Spor camiasından şehitler için başsağlığı mesajı. -Devamını oku...
Alanyaspor'da orta sahaya takviye. -Devamını oku...
Futbolda şike davasında karar açıklandı. -Devamını oku...
Magazin
Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven olayında kamera kayıtları ortaya çıktı: Çıplak ayakla sokağa kaçmış. - Devamını oku...
Ebru Şahin ve Cedi Osman el ele görüntülendi. - Devamını oku...
Mehmet Ali Erbil, kök hücre tedavisine başlıyor. - Devamını oku...
Jülide Ateş’in sunduğu ‘40’ programına konuk olan oyuncu Kadir Doğulu, Hande Yener için, "Beni olgunlaştırdı" dedi. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tarifler günün menüsünde!
- Mercimek çorbası
- Ev yapımı mantı
- Mor lahana salatası
- Sufle tatlısı