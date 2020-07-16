Akşam Postası | 16 Temmuz 2020

Gündem

Milli Eğitim Bakanlığı kapsamında yapılan LGS sonuçları açıklandı. -Devamını oku...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs hakkında sosyal medya hesabından 'bu teori bilimsel olarak yanlış' ifadelerini paylaştı. -Devamını oku...

Düşen keşif uçağının kara kutusu bulundu. -Devamını oku...

Rize'de işçiler heyelana yakalandı. -Devamını oku...

Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu. -Devamını oku...

Deniz Yücel davasında karar verildi. -Devamını oku...

Kılıçdaroğlu 395 bin liralık tazminata mahkum edildi. -Devamını oku...

18 ilaç daha geri ödeme listesine alındı. -Devamını oku...

Ayasofya için protokol imzalandı. -Devamını oku...

Dünya

Yunanistan tedbirleri sıkılaştıracak. -Devamını oku...

Spor

Spor camiasından şehitler için başsağlığı mesajı. -Devamını oku...

Alanyaspor'da orta sahaya takviye. -Devamını oku...

Futbolda şike davasında karar açıklandı. -Devamını oku...

Magazin

Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven olayında kamera kayıtları ortaya çıktı: Çıplak ayakla sokağa kaçmış. - Devamını oku...

Ebru Şahin ve Cedi Osman el ele görüntülendi. - Devamını oku...

Mehmet Ali Erbil, kök hücre tedavisine başlıyor. - Devamını oku...

Jülide Ateş’in sunduğu ‘40’ programına konuk olan oyuncu Kadir Doğulu, Hande Yener için, "Beni olgunlaştırdı" dedi. - Devamını oku...





Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tarifler günün menüsünde!

Mercimek çorbası

Ev yapımı mantı

Mor lahana salatası

Sufle tatlısı

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