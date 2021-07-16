Akşam Postası | 16 Temmuz 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: KKTC'de bir müjde vereceğim -Devamını oku...

İstanbul'da 3 milyon liralık gasp girişimi! O anlar kameralara yansıdı -Devamını oku...

Bakıcısına saldıran aslan ve bakıcının sağlık durumları hakkında açıklama geldi -Devamını oku...

Halk Ekmek'e zam! İşte ekmeğin yeni fiyatı... -Devamını oku...

YKS kontenjan klavuzu yayımlandı! ÖSYM duyurdu! İşte 2021 YKS programı -Devamını oku...

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu yeniden milletvekili -Devamını oku...

Bedelli askerlik ücreti belli oldu! MSB duyurdu -Devamını oku...

Bozcaada yüzde 100 doldu! Kurban Bayramı tatili öncesi akın ettiler -Devamını oku...

Aynı erkeğin kendilerini idare ettiğini öğrenen kadınlardan intikam planı -Devamını oku...

Üçüncü doz aşı kararı! Macaristan 3. doz aşı uygulanmasına başlıyor -Devamını oku...

2020 senesinin Kasım ayında koronavirüse yakalanan Seda Bakan, üzerinden 8 ay geçmesine rağmen koku duyusunu geri gelmediğini belirtti. Devamını oku

Final yapan Maraşlı dizisinde Firuzan karakteri hayat veren ünlü oyuncu Rojda Demirer, tatil sezonunu açtı. Güzel oyuncu sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarıyla takipçilerinden tam not aldı. - Devamını oku

Son dönemde sosyal medya hesabını daha aktif kullanan ve paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ, son karesiyle sosyal medyada gündem oldu. - Devamını oku

Bir dönemin aranan isimlerinden Ahu Tuğba, tamircilere kızıp kızı Anjelik’in otomobilini çöpe attı. Tuğba anları sosyal medya sayfasından paylaştı. - Devamını oku

Fenerbahçe'de ayrılan Gökhan Gönül Rizespor ile resmen anlaştı. Gökhan Gönül 2 yıllık sözleşmeye imza attı. - Devamını oku...

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, gündemdeki iki transfer için ilk kez konuştu. Elmas, Layvin Kurzawa ve Gedson Fernandes iddialarını birinci ağızdan cevapladı. - Devamını oku...

Galatasaray, TFF'nin verdiği karar nedeniyle Oğulcan Çağlayan'a lisans çıkaramadı. Oyuncu PSV maçlarında forma giyemeyecek. Kulübün hukuk işleri sorumlusu ve başkan yardımcısı Rezan Epözdemir, konuya dair hayli detaylı bir açıklama yaptı. - Devamını oku...