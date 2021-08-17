Akşam Postası - 17 Ağustos 2021

GÜNDEM

42 Türk daha Kabil'den tahliye edildi. Devamını oku...

Eda Nur Kaplan intihar etmişti! Zanlı konuştu: Lobide yalnız görünce... Devamını oku...

Ölçer Apartmanı selde çökmüştü...Müteahhit Mehmet Özkan gözaltında! Devamını oku...

İstanbul'da su kesintisi uygulanacak! İSKİ duyurdu! 7 ilçe verildi. Devamını oku...

Prof. Dr. Naci Görür’den İstanbul uyarısı: Üzülerek söylüyorum…Devamını oku...

DÜNYA

Taliban'dan kaçmak için uçağın iniş takımlarına tutunan Afganların yeni görüntüleri ortaya çıktı. Devamını oku...

Afgan gazeteci NATO Genel Sekreteri'ne canlı yayında yalvardı, bu soruyu sordu. Devamını oku...

Taliban resmen ilan etti! Kadınlara 'Yönetime katılın' çağrısı! Devamını oku...

Bir uçağın içinde 640 Afgan! Böyle kaçtılar...Nereye götürüldükleri bilinmiyor! Devamını oku...





SPOR

Serdar Dursun'ndan kötü haber! 8 hafta... Devamını oku...

Galatasaray'da Kerem'e saldıran Marcao idmanda yer almadı. Devamını oku...

Yıldız isim Süper Lig'e geliyor! Fenerbahçe'den forvet atağı. Devamını oku...

Galatasaray Kulübü'nden Marcao açıklaması. Devamını oku...

Trabzonspor'da yıllar sonra bir ilk! Devamını oku...

MAGAZİN

Model Dilara Kurşun ve oyuncu sevgilisi Tufan Kılıç, trafikte sosyetik Ertan-Sena Uyanık çiftiyle birbirlerine girdi. Sena Uyanık, Dilara Kurşun’u saçından sürükleyip darp etti, Dilara Kurşun da Sena Uyanık’a vurdu. Ertan Uyanık, Tufan Kılıç’a yumruk attı. Kılıç da ona kafa attı. Ortalık bir anda savaş alanına döndü. İşte tüm detaylar... - Devamını oku...

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Karadeniz müziğinin 'Cimilli İbo' lakabıyla tanınan ismi İbrahim Özer (49), memleketi Rize’deki cenaze töreninin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. - Devamını oku...

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ferrari'nin güzellik kraliçesi unvanlı eski kız arkadaşı Aida Yespica'dan çok konuşulacak cinsellik itirafı geldi. Yespica, çok ünlü bir kadınla ilişki yaşadığını anlattı. - Devamını oku...

Oyuncu Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel, Instagram hesabından soru-cevap yaptı. Aylin Mavi adında bir kızı olan Erçel, "Annesiz evlat büyütmek çok zor olmalı" diyen takipçisine verdiği yanıtla duygulandırdı. - Devamını oku...

Kadın Voleybol Milli Takımımızın en başarılı oyuncularından Ebrar Karakurt'a, sevgilisiyle fotoğrafını Instagram’da paylaşınca bazı kesimler tepki göstermişti. Twitter'dan Karakurt'a destek mesajları da yağmıştı. Türkiye Voleybol Federasyonu Basın Sözcüsü Kurtaran Mumcu da Ebrar'a destek verdi. - Devamını oku...

2014 yılından beri aşk yaşayan Özge Özpirinçci ile kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk bebek bekliyor. 7 yıldır doludizgin ilişki sürdüren çiftin bir kız bebekleri dünyaya gelecek. 5 aylık hamile olan Özge Özpirinçci, bomba açıklamalarda bulundu. - Devamını oku...



