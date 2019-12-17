Akşam Postası | 17 Aralık 2019

Gündem

TÜİK temsilcileri, asgari ücret tespitinde dikkate alınan, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını Asgari Ücret Tespit Komisyonu'yla paylaştı. Devamını oku...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un ulaşım sorunu ile ilgili "Maalesef hepimiz için çok zorlu bir kişilik sınavı, tam bir ömür törpüsü durumunda" dedi. Devamını oku...

MHP lideri Devlet Bahçeli, Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu yeni parti ile ilgili sert açıklamalar yaptı. Bahçeli "Yeni parti arayışları siyasi ve toplumsal bir ihtiyaçtan ziyade Türkiye üzerinde komplo ve kurgu mucitlerinin ucuz siparişidir." dedi. Devamını oku...

Ankara'da ilkokul birinci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın şırınga şeklindeki çikolata kutusunun kapağının nefes borusunu tıkaması ile ilgili soruşturmaya gizlilik kararı ve yayın yasağı getirildi. Devamını oku...

Google'ın, "Türkiye'de yeni çıkacak Android cihaz modellerini onaylamayı durdurmak zorunda" açıklamasının ardından Rekabet Kurulu'ndan yanıt geldi. Açıklamada, "Google’ın, diğer ülkelerde yaptığı gibi, Kurulumuz kararında yer alan yükümlülükleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmesi gerekmektedir." denildi. Devamını oku...





Dünya

Estonya Cumhurbaşkanı, ülkenin içişleri bakanının, Finlandiya'nın yeni başbakanı Sanna Marin'e "tezgahtar kız" diyerek dalga geçmesiyle ilgili özür diledi. Devamını oku...

Pakistan eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref hakkında idam kararı verildi. Devamını oku...





Spor

-Ümit Özat, teknik direktörlük kariyerini Bosna Hersek takımlarından NK Celik Zenica'da sürdürecek. - Devamını oku...

-İtalyan efsanesi Guiseppe Bergomi, Merih Demiral'ı Matthijs De Lig'ten daha çok beğendiğini açıkladı. - Devamını oku...

-Bursaspor, Yalçın Koşukavak'la yollarını ayırdı . Devamını oku...

-23 yaşındaki Ünal Y., Fatih Terim'e Twitter'dan sövdüğü için 1740 lira ceza ödeyecek - Devamını oku...

-Mehmet Demirkol, Galatasaray'ı değerlendirdi. Demirkol, Arda Turan, Onyekuru ve Linnes'i kastederek "Galatasaray'ı hiç oynamayan 3 oyuncu mu kurtaracak?" dedi. - Devamını oku...

-Gaziantep FK'lı Kayode, vatandaşı Onyekuru için müjdeyi verdi: 'Yakında görüşürüz' - Devamını oku...

-Olimpik Lyon'da kaçınılmaz son. Lyon Sportif Direktörü Juninho Pernambucano, taraftarla arasında bitmek bilmeyen bir sürtüşme yaşanan Marcelo'nun takımdan ayrılmak istediğini açıkladı - Devamını oku...





Magazin

-Behzat Ç.'den spin-off hikayesi doğuyor: 'Saygı' Ercüment Çözer - Devamını oku...

-Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'den güzel haber geldi. Uzun süredir hastanede tedavi altında olan Erbil taburcu edildi. -Devamını oku...

-Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel, kızı Mavi Aylin'i kucağına aldı. Teyze olma heyecanı yaşayan Hande Erçel, ablası Gazme Erçel’i bir an bile yalnız bırakmadı. -Devamını oku...

-Model Cansu Taşkın, dün gece lüks otomobiliyle kaza yaptı. -Devamını oku...





Günün iyi haberi

-Katil balinaların büyükanneleri menopozdan sonra yaşam kaynağı oluyor - Devamını oku...





Günün şarkısı