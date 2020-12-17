Türkiye Akşam Postası | 17 Aralık 2020

Akşam Postası | 17 Aralık 2020

Türkiye

Akşam Postası | 17 Aralık 2020

Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte günün öne çıkan haberlerinden bazıları: Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi, Fransa Cumhurbaşkanı Macron corona virüse yakalandı, Mustafa Sarıgül yeni partisinin adını ve logosunu açıkladı. Trabzonspor'da 3 oyuncu kadro dışı kaldı. Daha fazlası için Akşam Postası.

17 Aralık 2020, Perşembe 18:15 Son Güncelleme:
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Dünya

Magazin

  • Gonca Vuslateri ile Hakan Altun resmen aşk sarhoşu. Çift bir süredir kendilerini dışarı kapattı. Telefonlara bile cevap vermiyorlar. - Devamını oku...
  • Merve Boluğur, YouTube kanalı açtı. Boluğur Iilişkiler üzerine konuşacak. - Devamını oku...
  • Sosyal medyada yaptığı iddialı paylaşımlarla adından söz ettiren Nihal Candan, "Hayatında pişman olduğun bir ilişkin oldu mu?" sorusuna, "Evet, Murat Boz'la olan parti ilişkim" yanıtını verdi. - Devamını oku...

Spor

  • Trabzonspor'da Diabate, Plaza ve Bilal Başacıkoğlu kadro dışı bırakıldı. - Devamını oku...
  • Vedat Muriç bir kez daha sakatlandı. Muriç yaklaşık 1 ay forma giyemeyecek. - Devamını oku...
  • MHK Başkanı Serdar Tatlı, göreve geldiğinden beri ilk defa konuştu. Fanatik yazarlığı yapan eski hakem Deniz Çoban'a konuşan Serdar Tatlı birçok konuya değindi. - Devamını oku...

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tarifler günün menüsünde!

  • Kremalı mantar çorbası
  • Bezelye yemeği
  • Salçalı makarna 
  • Yalancı tavuk göğsü 

Günün menüsü tarifleri için tıklayın

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