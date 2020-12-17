Akşam Postası | 17 Aralık 2020
Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte günün öne çıkan haberlerinden bazıları: Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi, Fransa Cumhurbaşkanı Macron corona virüse yakalandı, Mustafa Sarıgül yeni partisinin adını ve logosunu açıkladı. Trabzonspor'da 3 oyuncu kadro dışı kaldı. Daha fazlası için Akşam Postası.
17 Aralık 2020, Perşembe 18:15 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Gündem
- Görevden alınan başhekim için Sağlık Bakanı Koca açıklama yaptı -Devamını oku...
- Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. -Devamını oku...
- Hemşirelere 500 kez 'Ben salağım' yazdıran Başhekim Ayşegül Alkan görevden alındı -Devamını oku...
- Bilim Kurulu Üyesi Çalışkan'dan Çin'den gelecek aşı için açıklama -Devamını oku....
- Mustafa Sarıgül, partisinin ismini ve logosunu açıkladı -Devamını oku....
- Bakan Varank'tan yerli corona virüs aşısı açıklaması -Devamını oku...
Dünya
- Fransa Cumhurbaşkanı Macron, corona virüse yakalandı - Devamını oku...
- 107 yaşında corona virüsü yendi -Devamını oku...
- Bitcoin yükselmeye devam ediyor, yeni rekor geldi -Devamını oku...
- Zengin ülkeler corona virüs aşısını rezerve ediyor -Devamını oku...
Magazin
- Gonca Vuslateri ile Hakan Altun resmen aşk sarhoşu. Çift bir süredir kendilerini dışarı kapattı. Telefonlara bile cevap vermiyorlar. - Devamını oku...
- Merve Boluğur, YouTube kanalı açtı. Boluğur Iilişkiler üzerine konuşacak. - Devamını oku...
- Sosyal medyada yaptığı iddialı paylaşımlarla adından söz ettiren Nihal Candan, "Hayatında pişman olduğun bir ilişkin oldu mu?" sorusuna, "Evet, Murat Boz'la olan parti ilişkim" yanıtını verdi. - Devamını oku...
Spor
- Trabzonspor'da Diabate, Plaza ve Bilal Başacıkoğlu kadro dışı bırakıldı. - Devamını oku...
- Vedat Muriç bir kez daha sakatlandı. Muriç yaklaşık 1 ay forma giyemeyecek. - Devamını oku...
- MHK Başkanı Serdar Tatlı, göreve geldiğinden beri ilk defa konuştu. Fanatik yazarlığı yapan eski hakem Deniz Çoban'a konuşan Serdar Tatlı birçok konuya değindi. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tarifler günün menüsünde!
- Kremalı mantar çorbası
- Bezelye yemeği
- Salçalı makarna
- Yalancı tavuk göğsü
Günün menüsü tarifleri için tıklayın
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