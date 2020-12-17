Akşam Postası | 17 Aralık 2020

Gonca Vuslateri ile Hakan Altun resmen aşk sarhoşu. Çift bir süredir kendilerini dışarı kapattı. Telefonlara bile cevap vermiyorlar.

Sosyal medyada yaptığı iddialı paylaşımlarla adından söz ettiren Nihal Candan, "Hayatında pişman olduğun bir ilişkin oldu mu?" sorusuna, "Evet, Murat Boz'la olan parti ilişkim" yanıtını verdi.