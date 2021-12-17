Türkiye Akşam Postası | 17 Aralık 2021

Akşam Postası | 17 Aralık 2021

Türkiye

Akşam Postası | 17 Aralık 2021

Akşam Postası yine kapını çalıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elon Musk'a dikkat çeken hediye... Merkez Bankası'ndan dövize müdahale... Yola çıkacaklar dikkat! Trafik yoğunluğu yüzde 70! Tüm ülkede geçerli olacak... 11 gün boyunca gülmek bile yasak! Daha fazlası için Akşam Postası.

17 Aralık 2021, Cuma 17:46 Son Güncelleme:
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