Akşam Postası | 17 Aralık 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elon Musk'a dikkat çeken hediye... Merkez Bankası'ndan dövize müdahale... Yola çıkacaklar dikkat! Trafik yoğunluğu yüzde 70! Tüm ülkede geçerli olacak... 11 gün boyunca gülmek bile yasak! Daha fazlası için Akşam Postası.
17 Aralık 2021, Cuma 17:46 Son Güncelleme:
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elon Musk'a dikkat çeken hediye -Devamını oku...
- Bakan Pakdemirli açıkladı! Destek ödemeleri başladı -Devamını oku...
- Merkez Bankası'ndan dövize müdahale -Devamını oku...
- İstanbul Gaziosmanpaşa'daki yangında 2 kardeş öldü! 1 ve 3 yaşındaydılar -Devamını oku...
- Hablemitoğlu cinayetinde kilit isim! Ukrayna'da 4 aydır bulunamıyor -Devamını oku...
- 5,5 kilo ağırlandığında tümör çıktı! Doktorlar şaşırdı! Dünyada üçüncü -Devamını oku...
- BES'e asgari ücret etkisi! BES'i olanlara 30 bin lira verilecek -Devamını oku...
- Yola çıkacaklar dikkat! Trafik yoğunluğu yüzde 70 -Devamını oku...
- Bomba 3. dünya savaşı açıklaması! 'Hazırlanıyoruz' -Devamını oku...
- Tüm ülkede geçerli olacak... 11 gün boyunca gülmek bile yasak! -Devamını oku...
- İngiltere Suriye'de 'düşman İHA'sını düşürdü!-Devamını oku...
- 24 Nisan 2014 tarihinde Hamdi Alkan ile yaptığı evlilikle ismini duyuran Selen Görgüzel, sosyal medya sayfasından yaptığı iddialı paylaşımlarla dikkatleri çekiyor. Selen Görgüzel son olarak cesur sahne kıyafetiyle gündeme geldi. - Devamını oku...
- Dumping Sendromu'na yakalanan Seren Serengil, bugün ameliyata alındı ve ameliyat olmadan önceki son fotoğrafını sevgilisi Mustafa Tohma takipçileriyle paylaştı. Paylaştığı fotoğrafın ardından Mustafa Rahman Tohma, Seren Serengil'in ameliyatının iyi geçtiğini duyurdu. - Devamını oku...
- Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Suat karakteriyle hafızalara kazınan Figen Evren, diziye veda etmişti. Evren'in son hali ortaya çıktı. Arka Sokaklar'ın Suat'ının nerede olduğu, şu anda ne yaptığı merak konusu oldu. - Devamını oku...
- Aşk Mantık İntikam isimli diziyle ekrana gelen Burcu Özberk, önceki akşam yakın arkadaşı Hande Erçel ile objektiflere yansıdı. Burcu Özberk ve Hande Erçel ikilisi, basın mensuplarına samimi açıklamalarda bulundu. - Devamını oku...
- Masumlar Apartmanı’nın Neriman’ı Gizem Katmer, sosyal medya paylaşımlarıyla fırtınalar estiriyor. Sade haliyle görmeye alıştığımız Katmer, son paylaştığı fotoğrafla tüm dikkatleri üzerine çekti. - Devamını oku...
- Sadettin Saran: Bir sonraki seçimde Fenerbahçe başkanlığına adayım -Devamını oku...
- Burak Yılmaz'ın transfer iddialarına babası son noktayı koydu! -Devamını oku...
- Önder Karaveli: Beşiktaş'ın büyüklüğünü bir kez daha gösterelim -Devamını oku...
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