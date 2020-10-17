Akşam Postası | 17 Ekim 2020

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih sondaj gemisinde müjdeyi açıkladı. -Devamını oku...

MİT, BAE'ye çalışana ajanı yakaladı. -Devamını oku....

Bakan Selçuk'tan tablet dağıtımı uyarısı. -Devamını oku...

Alan adı vermede yetkili isim değişti. -Devamını oku...

Rahmi Koç, corona virüse yakalandı. -Devamını oku...

Yeni parti iddialarına Aslı Baykal'dan yanıt. -Devamını oku...

Dünya

Japonya'da corona virüs ilacında yeni gelişme. -Devamını oku...

Magazin

Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin mutlulukları parmakla gösteriliyor. Sosyal medya hesabını sıklıkla kullanan güzel oyuncu Amine Gülşe'den bir paylaşım geldi. Öte yandan Mesut Özil'e doğum gününde hediye yağdı. - Devamını oku...

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, Fashion Week Istanbul kapsamında podyuma çıktı. Sık sık eleştiri oklarının hedefi olan Şahin'e bu eleştiriler yaradı. - Devamını oku...

Bülent Ersoy 48 yıl önce bugün ilk kez assolist olarak sahneye çıktı. İşte Bülent Ersoy’un, Türkiye'nin Divasına Dönüşme hikayesi… - Devamını oku...

Sinan Özen ile eşi Burcu’nun 8 aylık kızları Neva, bağırsaklarındaki rahatsızlık nedeniyle bu sabah 7. kez ameliyata alındı. Çift, ameliyathane kapısında duygu dolu anlar yaşarken Özen “Dualarınızı eksik etmeyin” dedi. - Devamını oku...

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile nişanlandı. 3 yıldır aşk yaşayan çift, aile arasında sade bir tören düzenledi. - Devamını oku...

Spor

Robinho'nun sözleşmesi askıya alındı, bir hafta önce anlaşmışlardı. -Devamını oku...

Bolu'nun gözde kızları profesyonel futbolculara taş çıkartıyor. -Devamını oku...

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

Domates çorbası

İzmir köfte

Humus

Dudove tatlısı

Tarifler için tıklayın.

Günün videosu

Kuzeyden gelen buzul suyunun Pasifik Okyanusu ile buluşması





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