Akşam Postası | 17 Ekim 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Türkiye'nin F-35'lere ödediği paraya karşılık ABD'den flaş teklif. Devamını oku...

Sağlık Bakanı paylaştı! İstanbul, Ankara ve İzmir’de…Devamını oku...

Türkiye'de bir ilk! 65 yaş üstündekilere özel acil servis kurulacak. Devamını oku...

Araba almak isteyenler dikkat! Faizleri sıfıra indirdiler! Otomobil markaları...Devamını oku...

'Griple koronavirüsü ayırt etmenin tek yolu' dedi ve açıkladı. Devamını oku...

Almanya'nın Baden-Vürtemberg eyaletinde helikopter düştü. Helikopter kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.Devamını oku...

Bahşiş yerine verilen piyango biletine ikramiye vuran garsonun başına gelmeyen kalmadı. Bilete ortak çıkmak isteyenlerle mahkemelik oldu, eski eşi kaçırdı.Devamını oku...

Yapılan yeni bir araştırmaya göre, yaşadığımız gezegende 'uzaylı' gibi hissetmemize sadece 479 yıl kaldı. Bilim insanlarına göre 2500 yılında Dünya, insanlar için yaşanmaz bir hale gelecek. Devamını oku...

Hande Yener, konser vermek için Belarus’un başkenti Minsk’e uçtu. Dün akşam Minsk şehrinde sahne alan Hande Yener, cesur kostümlerine bir yenisini daha ekledi. - Devamını oku

İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar, iddiasına sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaparak yanıt verdi. - Devamını oku

Ece Seçkin, önceki akşam Beylikdüzü’nde bulunan bir mekanda sahne aldı. Konserde iki farklı kostüm tercih eden Ece Seçkin, cesur tarzıyla dikkat çekti. - Devamını oku

Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Müge Anlı, aydınlattığı bir çok gizemli olayla gündemi belirliyor. Müge Anlı, şimdi ise sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımla hobisini açıkladı. - Devamını oku

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında 11'ler belli oldu. - Devamını oku...

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev maçın VAR hakemi Halil Umut Meler oldu. - Devamını oku...

Galatasaray kazandı, Konyaspor namağlup unvanını İstanbul'da bıraktı: 1-0 - Devamını oku...

Gaziantep FK'da Hatayspor deplasmanı öncesi bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı. - Devamını oku...

19 Ekim Salı günü oynanacak Beşiktaş-Sporting Lizbon maçının hakemi belli oldu. Karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic'in yönetecek. - Devamını oku...