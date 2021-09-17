Türkiye Akşam Postası | 17 Eylül 2021

Akşam Postası | 17 Eylül 2021

Türkiye

Akşam Postası | 17 Eylül 2021

Akşam Postası yine kapını çalıyor! Kredi taksitleri ile ilgili flaş karar! 50 bin TL üzeri krediler… İstanbul Havalimanı'nda feci ölüm! Midesinde patladı... Sağlık Bakanlığı'ndan yeni karantina kararı: Negatif ve aşılı temaslıya izolasyon yok. Daha fazlası için Akşam Postası.

17 Eylül 2021, Cuma 17:19 Son Güncelleme:
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Kredi taksitleri ile ilgili flaş karar! 50 bin TL üzeri krediler… -Devamını oku...

İstanbul Havalimanı'nda feci ölüm! Midesinde patladı... -Devamını oku...

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Sağlık Bakanlığı'ndan yeni karantina kararı: Negatif ve aşılı temaslıya izolasyon yok -Devamını oku...

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