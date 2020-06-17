Akşam Postası | 17 Haziran 2020

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Demet Akalın, Boğaz'da restoran açtığı yönündeki haberleri yalanladı. - Devamını oku...

Son dönemin öne çıkan oyuncularından Demet Özdemir'in, arkadaşlarıyla çıktığı 10 günlük mavi tur için mutfak masrafları hariç 170 bin TL ödedi. - Devamını oku...

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Spor

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Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

Terbiyeli sebze çorbası

Etli patates yemeği

Çoban salata

Yalancı tavuk göğsü

Tarifler için tıklayın.

Günün videosu: Uzun süre sağlık sorunu yaşayan ve tedavisi devam eden ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil, Çekmeköy’deki hayvanat bahçesini ziyaret etti. Ünlü komedyenin tekerli sandalyeli olduğu hayvanlara süt içirdiği ziyarette, zaman zaman elinin titrediği görüldü.





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