Akşam Postası | 17 Haziran 2020
Akşam Postası'na 5 dakikanı ayırarak hem günün gelişmelerini kaçırmazsın hem de kendine bir mola vermiş olursun. Sondaki yemek menümüz ve çengel bulmacamız da cabası. Akşam Postası senin için burada.
17 Haziran 2020, Çarşamba 17:55 Son Güncelleme:
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Gündem
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Dünya
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Magazin
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Spor
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Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Terbiyeli sebze çorbası
- Etli patates yemeği
- Çoban salata
- Yalancı tavuk göğsü
Günün videosu: Uzun süre sağlık sorunu yaşayan ve tedavisi devam eden ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil, Çekmeköy’deki hayvanat bahçesini ziyaret etti. Ünlü komedyenin tekerli sandalyeli olduğu hayvanlara süt içirdiği ziyarette, zaman zaman elinin titrediği görüldü.
Günün bulmacası
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