Türkiye Akşam Postası | 17 Haziran 2021

Akşam Postası | 17 Haziran 2021

Türkiye

Akşam Postası | 17 Haziran 2021

Akşam Postası yine kapını çalıyor! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı, faizler değişmedi. - İstanbul Havalimanı'nda aşı merkezi hizmete girdi - Prof. Dr. Uğur Şahin'den dördüncü dalga uyarısı geldi. - EURO 2020'de kalbinden sorun yaşayan Eriksen kalp pili kullanacak. Daha fazlası için Akşam Postası.

17 Haziran 2021, Perşembe 17:49 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nde konuştu -Devamını oku...

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı -Devamını oku...

İstanbul Havalimanı'nda aşı merkezi hizmete girdi! -Devamını oku...

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Prof. Dr. Uğur Şahin'den korkutan uyarı! -Devamını oku...

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Fransa’dan flaş Türkiye kararı! ‘Kırmızı ülkeler’ listesinden çıkardılar… -Devamını oku...

Solmaz Çiros, programına konuk olarak gittiği Armağan Çağlayan'ın tavırlarından rahatsız olunca mikrofonu çıkartarak stüdyoyu terk etti. - Devamını oku...

Oyuncu Wilma Elles ve eski eşi Arif Kerem Göğüş'ün 'dolandırıcılık' suçlamasıyla yargılandığı davaya devam edildi. Hakkında zorla getirme kararı bulunan Elles hakim karşısına çıktı. İşte savunması... - Devamını oku...

Seda Sayan Mehmet Ali Erbil'i evindeki hizmetliye tecavüz etmekle suçlamış ve bu iddialar kan dondurmuştu. İki ünlü isim arayı buldu Seda Sayan ise bakın nasıl geri adım attı. - Devamını oku...

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Sen Çal Kapımı dizisi dün akşam 41.bölümüyle ekrana geldi. Diziye Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in romantik sahnesi damga vurdu. - Devamını oku...

Cem Yılmaz, önceki gün bisikletli motosikletiyle Levent’te objektiflere takıldı. Usta komedyen, evi ile ofisi arasındaki kısa mesafeye rağmen sağanak yağıştan kurtulamadı. - Devamını oku...


Danimarka'nın yıldızı Christian Eriksen için doktor kontrolleri ve muayenelerden sonuç çıktı. Eriksen'e ICD (Vücuda takılabilen kardiyoverter defibrilatör) adı verilen bir çeşit kalp pili takılacak. - Devamını oku...

Necip, Beşiktaş'la sözleşme uzattı ve geçmiş alacaklarından vazgeçti. Necip'in 2 yıllık alacağı ise 7 milyon 800 bin liraydı. - Devamını oku...

Galatasaray'da başkan adaylarından İbrahim Özdemir, seçilmesi halinde Ralf Rangnick ile çalışacaklarını ve ön görüşmelerini yapıp anlaştıklarını açıkladı. - Devamını oku...

Trabzonspor Fode Koita transferini açıkladı. - Devamını oku...

Juventus efsanesi 43 yaşındaki Gianluigi Buffon, Parma ile sözleşme imzaladı. Buffon, altyapısından yetiştiği Parma'da 45 yaşına kadar oynayacak. - Devamını oku...

Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos, takımdan resmen ayrıldı. Başka maceralar yaşamak istediğini söyleyen Ramos, son basın toplantısında gözyaşlarını tutamadı. - Devamını oku...

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