Akşam Postası | 17 Kasım 2020
Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte günün öne çıkan haberlerinden bazıları: Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk corona virüse yakalandı. İBB, corona virüs tedbirlerince spor salonlarını ve tiyatroları kapatıyor. Galatasaray yaptığı açıklamada 3 oyuncuda daha corona virüse rastlandığını açıkladı. Böylece takımdaki toplam Covid-19 vakası 5'e yükseldi. Oyunculardan birinin ise Arda turan olduğu anlaşıldı. Arda'dan paylaşım geldi. Daha fazlası için Akşam Postası'nı oku.
17 Kasım 2020, Salı 17:51 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Gündem
- İBB, corona virüs tedbirlerince spor salonlarını ve tiyatroları kapatıyor. Devamını oku...
- 5 ilimiz için bugün corona virüs kısıtlama kararları alınması bekleniyor. Devamını oku...
- Esnafın bir yudum su için dövüp yere attığı çocuğa devlet sahip çıktı. Devamını oku...
- 'Sokağa çıkma yasağı gelecek mi?' sorusuna Bilim Kurulu son noktayı koydu. Devamını oku...
- İstanbul'da ve Ankara'da su sıkıntısı yaşanacak mı? Bakan Pakdemirli açıkladı. Devamını oku...
- Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk corona virüse yakalandı. Devamını oku...
- Milyonların beklediği vergi ve prim borcu yapılandırması yürürlüğe girdi. Devamını oku...
- Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ekonomik büyüme beklentisini açıkladı. Devamını oku...
- Bu ilçe corona virüste Türkiye ortalamasını ikiye katladı. Devamını oku...
Dünya
- Bolivya'da insandan insana bulaşan yeni bir virüs tespit edildi. Devamını oku...
- Rusya: Corona virüs Sibirya'da mutasyon geçirdi. Devamını oku...
- En başarılı corona virüs aşısı hangisi? Devamını oku...
Magazin
- Netflix'in son yerli dizisi 'Bir Başkadır' yayınlandığı tarihten bugüne kadar neredeyse tüm Türkiye'yi salladı. Herkes onu izliyor, herkes onu yorumluyor. Dizide geçen otobüs hattı dahil ince ince analiz edildi. Ayşe Arman ise bu diziyi en birinci ağızdan, Öykü Karayel'den dinlemek istedi. Dizinin başrol oyuncusu Öykü Karayel, Ayşe Arman'a verdiği röportajda izlerken fark etmediğimiz değişik kısımlara dikkat çekti. Devamını oku...
- İrem Derici 'Fahrettin Koca’yı benim köpeğim bile biliyor. Kıza öyle bi sordular ki onu bile unuttu' diyerek Şevval Şahin'in yanında oldu. Devamını oku...
- Yaptığı her paylaşımla gündem olan Jenner/Kardashian ailesinin popüler ismi Kylie Jenner, sosyal medyada 200 milyon ile yeni bir rekora imza attı. Devamını oku...
Spor
- Bakan Kasapoğlu, TFF ile beIN Sports arasında anlaşma sağlandığını açıkladı. Anlaşmanın detayları henüz açıklanmadı. - Devamını oku...
- TFF Başkanı Nihat Özdemir 'hükmen mağlubiyet' konusuna açıklık getirdi. - Devamını oku...
- Galatasaray kulübü yaptığı açıklamada 3 oyuncuda daha corona virüse rastlandığını açıkladı. Böylece toplam Covid-19 vakası 5'e yükseldi. Oyunculardan birinin ise Arda turan olduğu anlaşıldı. Arda'dan paylaşım geldi. - Devamını oku...
- Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Bogdan Bogdanovic, Sacramento ile sözleşme uzattıktan sonra Milwaukee Bucks'a takas edildi. Milli yıldızlarımızdan Ersan İlyasova da bu takasla birlikte Sacramento Kings'e gitti. - Devamını oku...
- Macaristan ile Türkiye'nin karşılaşacağı Uluslar Ligi grup maçı öncesi Macar yıldız Dominik Szoboszlai maç kadrosundan çıkarıldı. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Ekşili köfte çorbası
- Lazanya
- Havuç tarator
- Havuçlu kek
Günün videosu
Esnafın bir yudum su için dövüp yere attığı çocuğa devlet sahip çıktı
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