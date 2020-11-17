Akşam Postası | 17 Kasım 2020

Netflix'in son yerli dizisi 'Bir Başkadır' yayınlandığı tarihten bugüne kadar neredeyse tüm Türkiye'yi salladı. Herkes onu izliyor, herkes onu yorumluyor. Dizide geçen otobüs hattı dahil ince ince analiz edildi. Ayşe Arman ise bu diziyi en birinci ağızdan, Öykü Karayel'den dinlemek istedi. Dizinin başrol oyuncusu Öykü Karayel, Ayşe Arman'a verdiği röportajda izlerken fark etmediğimiz değişik kısımlara dikkat çekti. Devamını oku...

İrem Derici 'Fahrettin Koca’yı benim köpeğim bile biliyor. Kıza öyle bi sordular ki onu bile unuttu' diyerek Şevval Şahin'in yanında oldu. Devamını oku...