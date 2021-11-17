Akşam Postası | 17 Kasım 2021

Düzce'de şiddetli deprem! İstanbul ve çevre illerden de hissedildi...Devamını oku...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret ve faiz mesajı. Devamını oku...

Depremden sonra şok görüntü! Düzce ve Adapazarı'ndaki noktalar İstanbul'u kapladı. Devamını oku...

Naci Bostancı'nın AK Parti Grup Başkanlığı görevinden ayrılmasının ardından bu göreve İsmet Yılmaz seçildi. Devamını oku...

Altını değiştirmiş! Samuray kılıçlı Can Göktuğ Boz vahşetten sonra bakın neler yapmış. Devamını oku...

Azerbaycan duyurdu! Yedi asker şehit oldu...Devamını oku...

Bill Gates'in 'dünyayı kurtaracak' projesi! Nükleer santral kuracak...Devamını oku...

Şok olay! Arkadaşının doğumuna girdi, bebeğin babasının kocası olduğunu anladı! Devamını oku...

ABD'den vatandaşlarına kritik çağrı: Derhal orayı terk edin! Devamını oku...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda şerefine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği kutlamada sahne alan Kenan Doğulu sahneye eşi Beren Saat'i davet etmiş ve ünlü çift sahnede dans etmişti. Beren Saat eşi Kenan Doğulu'nun 10 sene sonra ilk kez kendisini sahneye davet ettiğini söyledi. Devamını oku...

Geçtiğimiz günlerde İstanbul, Küçükçekmece’de bulunan Arif Nihat Asya Ortaokulu'nda, Sefo adıyla tanınan şarkıcı Seyfullah Sağır’ın ‘Bilmem mi’ isimli şarkısıyla dans eden minik öğrenciler sosyal medyaya damga vurmuştu. Bu görüntülerinden ardından Sefo’dan hamle geldi. Devamını oku...

Yaşadığı bunalım ve maddi kriz nedeniyle yıllardır sahnelerden uzak kalan Harika Avcı'nın emekli olmayı reddettiği iddia edilmişti. Ünlü isimden konuyla ilgili açıklama geldi. Devamını oku...

Ali Erkazan 'En Son Babalar Duyar' adlı yapımda rol aldığı ve "Onu diziye ben aldırdım" dediği Levent Ülgen hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. İşte ünlü oyuncunun açıklamaları... Devamını oku...

Aşk Mantık İntikam isimli dizide ‘Esra’ karakteriyle sevenleriyle buluşan Burcu Özberk, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Burcu Özberk, son olarak ise ‘Güneşlendim’ yazılı bir paylaşım yaparak takipçilerinin karşısına çıktı. Devamını oku...

Vitor Pereira derbiye 4'lü savunmayla hazırlanıyor - Devamını oku...

Beşiktaş'ın Kongolu savunmacısı Fabrice N'Sakala bugünkü antrenmanda yer almadı. Alanyaspor maçının kadrosunda da olmaması beklenen oyuncu kadro dışı kalacak. - Devamını oku...

Fatih Terim derbide Mbaye Diagne'ye görev vermeye hazırlanıyor. - Devamını oku...