Akşam Postası | 17 Mart 2020

Gündem

Avrupa'dan gelecek Türkler hakkında açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "3 bin 614 vatandaşımız dönmek için başvurdu." dedi. Devamını oku...

Milli Savunma Bakanı Akar, koronavirüs tedbirleri kapsamında Milli Savunma Üniversitesine bağlı Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları ile Harp Enstitülerinin 13 Nisan'a kadar tatil edildiğini duyurdu. Devamını oku...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs nedeniyle İstanbul'da alınacak önlemleri açıkladı. Devamını oku...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 14 günlük karantina kuralları hakkında önemli bir uyarıda bulundu. Devamını oku...

Tunceli'de Munzur Nehri'nde eğitim yapan Jandarma Arama Kurtarma timinin botu devrildi. Bir asker akıntıya kapılıp kayboldu. Devamını oku...

Dünya

Dünyanın beklediği haber Amerika'dan geldi. Binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüsle ilgili ilk insanlı aşı testleri başladı. Kovid-19'a karşı aşı denemesinin ilkinin bugün yapıldığını bildiren Trump, "Bu tarihte en hızlı geliştirilen aşılardan biri" dedi. . Devamını oku...

Çin'de koronavirüse karşı geliştirilen aşının klinik deneylerinin yapılmasına onay verildi. . Devamını oku...

İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 491'e vaka sayısı da 11 bin 178'e yükseldi. . Devamını oku...

Bosna Hersek dünyaya hızla yayılan koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde acil durum ilan etti. . Devamını oku...

Magazin

Şarkıcı Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, İtalya'ya tatile gitti. Ancak ülkede koronavirüs vakaları yükselince İrlandalı model mahsur kaldı. - Devamını oku...

İtalya'da yaşayan ve koronavirüs salgını sonrası sağlık durumu merak edilen oyuncu Serra Yılmaz, Instagram üzerinden bir paylaşımda bulundu. - Devamını oku...

Spor

Fenerbahçe'de Yalçın Koşukavak sezon sonuna kadar rafa kalktı - Devamını oku...

EURO 2020, UEFA toplantısında alınan kararla 2021 yazına ertelendi - Devamını oku...

Türkiye spor camiasındaki tek şüpheli vaka Thievy Bifouma'nın sonuçları geldi: Koronavirüs negatif - Devamını oku...

Japonya Futbol Federasyonu Başkanı Kozo Tashima koronavirüse yakalandı - Devamını oku...

Valencia'da kulübün 3'te 1'i koronavirüse yakalandı - Devamını oku...

Günün menüsü

Terbiyeli sebze çorbası tarifi

Etli patates yemeği tarifi

Şehriyeli pirinç pilavı tarifi

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