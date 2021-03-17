Akşam Postası | 17 Mart 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! Pfizer/ BioNTech aşısı Türkiye'ye geliyor, detaylar belli oldu. EPDK'dan son dakika kararı! Akaryakıt fiyatları 17-20 kuruş düşecek ve bu tavan fiyat olacak. HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliği düştü. Antalya'da köpek balığı ölüsü sahile vurdu. Beşiktaş- Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek. EURO 2020 maçlarının tamamı seyircili oynanacak. Daha fazlası için Akşam Postası.
17 Mart 2021, Çarşamba 18:07 Son Güncelleme:
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- Pfizer/ BioNTech aşısı Türkiye'ye geliyor, detaylar belli oldu. Devamını oku...
- Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüsle ilgili yeni karar: Karantina gerekmeyecek. Devamını oku...
- EPDK'dan son dakika kararı! Akaryakıt fiyatları...Devamını oku...
- Antalya'da ailesini öldüren Mustafa'nın halası konuştu: Yeğenimi Bitcoin yaktı.Devamını oku...
- HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliği düştü.Devamını oku...
- Antalya'da ürküten görüntü! Köpek balığı ölüsü sahile vurdu.Devamını oku...
- AstraZeneca aşısıyla ilgili DSÖ'den son dakika açıklaması. Devamını oku...
- ABD lideri Joe Biden: Putin bir katil! Devamını oku...
- Hamileyken koronavirüs aşısı oldu, bebeği antikorla doğdu. Devamını oku...
- Yurt dışından dönenlere elektronik bileklik zorunluluğu. Devamını oku...
- Boris Johnson, AstraZeneca aşısı olacak. Devamını oku...
- Ajda Pekkan ile Bülent Çavuşoğlu, 2020 Şubat’ta ayrıldı. Kendisini aldatan 53 yaşındaki iş adamının ‘özür’ jestleriyle biraz da olsun yumuşayan 75 yaşındaki Süperstar, aşka yeni bir şans verme kararı aldı. - Devamını oku...
- Hande Soral, “Bir Zamanlar Çukurova” dizisine Ümit karakteriyle dahil olmuştu. Kar-kışın aksine güneşin tadını çıkaran Hande Soral herkesi kıskandırdı. - Devamını oku...
- Dokuz ay evli kaldıktan sonra boşandığı şarkıcı Sinan Akçıl ile ikinci kez nikah masasına oturan Burcu Kıratlı, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Kıratlı, anne-baba olmakla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. - Devamını oku...
- İki yıl önce evinin banyosunda düşüp yaralandıktan sonra aylarca yoğun bakımda kalan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, oyuncu Sera Tokdemir'in kendisi için yaptığı kısırı yerken çekilen videoyu "Canım Serom geldi" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Neşeli halleriyle dikkat çeken ünlü şovmenin paylaşımı büyük ilgi gördü. - Devamını oku...
- Türkiye'nin en sevilen sanatçılarından biri olan Zerrin Özer, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk oldu. 'Dur Bi Dinle' programının konuğu Özer, zaman zaman duygusal anlar yaşadı. Ve Zerrin Özer, "Abim dediğim insanın tecavüzüne uğradım" sözleriyle yaşadığı kötü olayı anlattı. - Devamını oku...
- Geçen yıl nisan ayında zatürre teşhisi konulan Kıvanç Tatlutuğ'un, aslında corona virüse yakalandığı ortaya çıktı. - Devamını oku...
- Trabzonspor'un İranlı stoperi Majid Hosseini'nin menajeri, Trabzonspor yönetiminden gelen sözleşme uzatma teklifi reddettiklerini açıkladı. Hosseini, AEK ve Olympiakos ile görüşüyor. - Devamını oku...
- FIFA, mahkemelik olan Josef-Al Ahli davasında karar verdi. Suudi Arabistan kulübü, Beşiktaşlı oyuncuya 4.7 milyon euro tazminat ödeyecek. Suudi kulüp ise konuyu CAS'a götürme kararı aldı. - Devamını oku...
- Spor Toto Süper Lig'de bu hafta oynanacak Beşiktaş- Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek. - Devamını oku...
- 2021 yazına ertelenen EURO 2020 turnuvası, bu yaz 12 ülkede yapılacak. Salgın dolayısıyla seyircisiz oynanma ihtimali konuşulan turnuva için Alexander Ceferin'den resmi açıklama geldi. UEFA Başkanı Ceferin, maçların seyircili olacağını açıkladı. - Devamını oku...
- Başakşehir'le oynanan Türkiye Kupası yarı final maçında sakatlanıp oyundan çıkan Vincent Aboubakar, Beşiktaşlıları korkutmuştu. Takımın en büyük kozu olan Aboubakar'ın durumu netleşti. Oynamasında sakınca yok. - Devamını oku...
- Galatasaray'da kötü zeminin faturası Stat İşletme Müdürü'ne çıktı. Zeminden sorumlu tutulan Murat Ersoy'un görevine son verildi. - Devamını oku...
- Galatasaray'ın Surinam asıllı Hollandalı oyuncusu Ryan Donk milli oluyor. 34 yaşında ilk defa bir milli forma giyecek olan Donk, Surinam'dan davet aldı. - Devamını oku...
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- EKŞİLİ KÖFTE ÇORBASI
- LAZANYA
- HAVUÇ TARATOR
- HAVUÇLU KEK
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