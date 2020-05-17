Akşam Postası | 17 Mayıs 2020
15 ilde 4 günlük sokağa çıkma yasağının ikinci günü yaşanıyor. Günün başlıca gelişmeleri ise şöyle: Önceki gün kız çocuklarının doğum yapacağı yaşla ilgili yorumlar yapan Muttalip Kutluk Özgüven'in işine son verildi. Bugün Galatasaray'ın 2000 yılında kazandığı UEFA Kupası zaferinin 20'nci yıl dönümü ve Fatih Terim'in bu konudaki paylaşımlarıyla gündeme oturdu. Ayrıca Avrupa'da futbol ligleri, ilk olarak Almanya'da başladı ve diğer ülkelerde de devam edecek. Gündemdeki diğer konular ise şöyle:
17 Mayıs 2020, Pazar 17:40 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Gündem
- Hastanelerin normalleşmeye başlayacağı tarih belli oldu. Devamını oku...
- İçişleri Bakanlığı, 1 Haziran -1 Ekim tarihleri arasında uygulanacak trafik tedbirlerini sıraladı. Devamını oku...
- 65 yaş ve üstü vatandaşlar bugün saat 12.00 ile 18.00 arasında sokağa çıktı. Sokağa çıkan vatandaşların memnuniyeti kameralara yansıdı. Devamını oku...
- Otellerin açılmasına sayılı günler kaldı. Peki temassız tatil nasıl yapılacak? Devamını oku...
- Sokağa çıkma yasağını delen adam meğer eşinden kaçmış. Devamını oku...
- Çöl sıcakları yurda girdi. Antalya, Bursa ve Marmaris'te sıcaklık rekoru kırıldı. Mayıs ayında asfalt eridi.Devamını oku...
Dünya
- Ukrayna'da halk normalleşme başladığı gibi gece kulüplerine akın etti. Görüntüler tepki çekti. Devamını oku...
- Çinli doktor itiraf etti! Corona virüsün neden pandemi haline geldiği ortaya çıktı. Devamını oku...
- Çin’in İsrail Büyükelçisi evinde ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. Devamını oku...
- Corona için "basit bir grip" diyen Bolsonaro'nın ülkesinde bir günde 845 kişi öldü. Devamını oku...
- 'ABD’de corona virüs Aralık'ta ortaya çıktı' iddiası. Devamını oku...
- ABD'nin Illinois eyaletinde dev bir dalgayı andıran bulutlar yere kadar yakınlaştı. Bu sıra dışı manzarayı görenler durumu şaşkınlıkla karşıladı.Devamını oku...
- İngiliz bilim insanları 13 yıl boyunca inceledikleri şempanzelerin ifade diline dair pek çok şifreyi çözdü. Şempanzeler, vücut dillerini kullanarak en az 80 farklı ifade oluşturuyorlar. Devamını oku...
- Güney Kore'de "d'strict" isimli tasarım şirketinin hazırladığı AVM önünde sanal dalga görüntüsü gerçeğini aratmadı.Devamını oku...
- Assassins's Creed Valhalla Ekim ayında piyasaya sürülebilir. Devamını oku...
Magazin
- Bir dönem 'İşte Benim Stilim' yarışmasında yer alan Ayşegül Melis Doğan, inanılmaz değişimiyle herkesi şoke etti! Devamını oku...
- Geçen yıl futbolcu Gökhan Çıra’yla evlenen Selin Ciğerci, 5 milyon lira ödeyerek son model bir Rolls-Royce satın aldı. Devamını oku...
- Efsanevi ‘007 James Bond’ serisinin 25’inci filmi ‘Ölmeye Vakit Yok’, salgından etkilenmişti. Başrolünde İngiliz oyuncu Daniel Craig’in (52) oynadığı filmin gösterimi nisandan kasıma ertelenmişti. 250 milyon dolara mal olan filmin, serinin en pahalısı olduğu ortaya çıktı. Devamını oku...
Spor
- UEFA Kupası zaferinin 20. yılını kutlayan Galatasaray'da Fatih Terim, unutulmaz başarıyı kendisinin 20 yıl önceki haline mektup yazarak andı. Devamını oku...
- Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazandığı 99-2000 sezonunda takımın kalecisi olan kulüp efsanesi Taffarel, artık yeni başarılar kazanılabilmesi için 2000 UEFA Şampiyonluğu ve Dünya 3'üncülüğü gibi eskide kalmış zaferlerin unutulması gerektiğini söyledi. Devamını oku...
- Avrupa'da futbola verilen corona virüs arasının ardından başlayan ilk lig Bundesliga oldu. Ligi 6 maçla açan Bundesliga'da oyuncular, teknik direktörler ve ekran başındaki taraftarlar corona virüs yasaklarını anlamakta güçlük çekti. Devamını oku...
- Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde bir futbol kulübü almak istediğini açıklamış ve sonrasında iddiaların ardı arkası kesilmemişti. Ilıcalı'nın adı birçok kulüple anılmıştı. Acun Ilıcalı bu kez kulüp satın alma işleminin sonuna yaklaştığını söyledi. Devamını oku...
Günün iftar menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün iftar menüsü!
- Fasulye çorbası
- İmam bayıldı
- Şehriyeli bulgur pilavı
- Ispanaklı kek
İftar menüsü tarifleri için tıklayın.